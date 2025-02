El desconsolado llanto de Dalma Maradona al hablar del juicio por la muerte de su papá

"La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. A mí no me importa. Miedo de la mafia, manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente... Yo le dije que realmente a mí no me importa. De verdad...", sentenció.

Además, con un actitud firme, y entre lágrimas, agregó: "Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada. Nosotros necesitamos que la gente sepa. Y sabemos quién está del otro lado, obvio, pero bueno...".

En ese mismo momento sus compañeros la abrazaron y le recordaron el gran apoyo popular y de sus colegas que tenían tanto ella, como sus hermanos, en la causa.

"Yo siento el amor de la gente y se que no somos las únicas que estamos en esto, pero igual es difícil. Podes estar con una multitud, lo que sea, pero una gente pone una guita y vos desaparecer del mapa", respondió ella y admitió: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él”.

Dalma Maradona reveló por primera vez por qué Claudia Villafañe nunca se separó de Diego

En las últimas horas Dalma Maradona abrió su corazón y por primera vez contó los más profundos motivos por los que su mamá, Claudia Villafañe, siguió junto a su papá, Diego Maradona, por más de una década a pesar de las infidelidades e hijos extramatrimoniales que por entonces se hicieron públicos.

Lo cierto es que tras una vida juntos, Claudia y el Diez se divorciaron legalmente en 2003, bien ya desde 1998 vivían en diferentes casas cuando Maradona viajó a La Habana a recuperarse de sus adicciones pero así y todo la relación siguió adelante. Claro que a lo largo de los casi 15 años que estuvieron juntos, tuvieron a sus dos hijas, Dalma y Gianinna.

Así las cosas, este viernes la mayor de las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe habló abiertamente del tema en Ángel responde (Bondi Live), cuando Ángel de Brito le preguntó directo por qué su madre nunca quiso contar públicamente todos los sinsabores que vivió con el astro.

“En la serie le ofrecieron hacer algo, contar su versión y no quiere porque dice que hay cosas que ella vivió y que no tiene ganas de contar porque la gente no tiene por qué saberlas”, argumentó de movida la actriz. Y tras confesar que muchas habló del tema con su madre en las que quiso saber por qué no se había separado antes, Dalma reveló: “Ella dice que en ese momento sintió que lo tenía que acompañar igual”.

“Lo mismo sin estar en pareja, que haya estado ahí, como sosteniendo”, remarcó sobre la presencia de Claudia cada que Diego la necesitó y concluyó confiando cómo hubiese reaccionado ella: “Yo en la primera, ¿sabés a dónde lo mando? Sea Maradona... sea quien sea. Y ella me dice ‘no tiene que ver con Maradona, yo lo conocí cuando tenía 14 años’”.