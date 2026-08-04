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La inesperada revelación de Nicole Neumann a sus 45 años que causó sorpresa: "Tengo náuseas y..."

Nicole Neumann dejó a todos atónitos con su confesión y rápidamente contó en su programa lo que le estaba pasando.

4 ago 2026, 13:29
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La inesperada revelación de Nicole Neumann a sus 45 años que causó sorpresa: Tengo náuseas y...

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Una situación muy inesperada, que no tardó en viralizarse, ocurrió con Nicole Neumann en las últimas horas. Todo comenzó en su stream, Solo con Nikita, donde compartieron un video con un arranque que generó revuelo: "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada".

Con ese pequeño corte por delante, el clip acumuló rápidamente likes y comentarios, por lo que Neumann pasó a explicar la situación. Resulta que la modelo había tenido un día complejo con las alergias, y todo decantó en esa sospecha.

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"Hoy no sé que me pasó, me quise tomar un antialérgico, porque se escapó un conejito y estuvimos buscándolo, y me da un poquito de alergia, entonces dijo me voy a tomar un coso antes que se me pongan los ojos en compota y toda la situación", comenzó diciendo.

Sin embargo, se dio un inesperado problema que pasó a relatar: "Resulta que estaban todos sueltos, también tengo los rivotril del avión… no sé que tomé pero de golpe me empecé a sentir muy adormecida, con sueño". Fue ahí cuando lanzó la frase que generó sorpresa: "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada, si estoy de clonazepam, no sé, porque tengo un poco de náuseas", sostuvo.

Hubo diferentes momentos en los que a Nicole le costó modular y se equivocaba con las palabras, algo que sus compañeros notaron enseguida. Todo quedó en un marco gracioso y el video no tardó en dar vueltas por las redes. De todas formas, la conductora pudo continuar sin problemas durante el resto del programa.

El drama que vivió Nicole Neumann con su bebé arriba de un avión

Nicole Neumann contó en su programa de streaming un tenso momento que vivió en un vuelo por Europa junto a su hijo menor, Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera, luego de que el personal de la aerolínea le informara que el bebé no podía sentarse a upa con ella; tras varios reclamos, cálculos de peso mediante tablet y la insistencia de la modelo, la tripulación finalmente autorizó que el nene viajara en upa durante las 11 horas de vuelo, tal como ella había pedido desde un principio.

     

 

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