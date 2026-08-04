La inesperada revelación de Nicole Neumann a sus 45 años que causó sorpresa: "Tengo náuseas y..."

Hubo diferentes momentos en los que a Nicole le costó modular y se equivocaba con las palabras, algo que sus compañeros notaron enseguida. Todo quedó en un marco gracioso y el video no tardó en dar vueltas por las redes. De todas formas, la conductora pudo continuar sin problemas durante el resto del programa.

El drama que vivió Nicole Neumann con su bebé arriba de un avión

Nicole Neumann contó en su programa de streaming un tenso momento que vivió en un vuelo por Europa junto a su hijo menor, Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera, luego de que el personal de la aerolínea le informara que el bebé no podía sentarse a upa con ella; tras varios reclamos, cálculos de peso mediante tablet y la insistencia de la modelo, la tripulación finalmente autorizó que el nene viajara en upa durante las 11 horas de vuelo, tal como ella había pedido desde un principio.