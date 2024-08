La impensada confesión de Coti Romero sobre sus días en el último Gran Hermano

Y no solo eso, sino que después reafirmó sus sentimientos fuera de la casa. “Cuando entré a la casa lo dije, que me parecía muy inteligente. Él era el que más me escuchaba", confesó en aquel momento.

Sin embargo, en el streaming, Gastón Trezeguet eligió una pregunta del publico donde le consultaban a Emma Vich que sintió cuando Coti le confesó que le gustaba el uruguayo.

"Gente, Coti estaba actuando", expresó estilista y mientras todos se sorprendían en el estudio ella confesó: "Yo pensé que garpaba afuera...".

"¡Chicos! ¿ustedes son joda? Coti estaba actuando todo y eso mucho más, yo también", siguió el subcampeón. "Si, aparte quedaba mal que yo afuera diga que era una actuación, por eso tuve que decir que era cierto", concluyó Coti.

Embed

Un ex Gran Hermano apuntó contra Coti Romero y aseguró que intentó besarlo: "Vas a terminar sola"

En las últimas horas un inesperado cruce se dio entre Maxi Guidici y Coti Romero, luego de que la correntina contara en un programa de streaming que él le fue infiel a Juliana Díaz con Camila Lattanzio.

Al hacerse eco de las declaraciones de Coti, el ex participante de ex Gran Hermano decidió publicar un descargo en sus redes sociales y disparó: "Te llenás la boca hablando de Dios y no parás de hacer maldades, de decir mentiras, de ensuciar gente, de ser una desagradecida".

"Te metés conmigo al vicio y y estoy tranquilo viajando en España, voy a seguir viajando feliz, ¿para qué te metés conmigo? Tenés otros talentos, podés bailar, cantar, la vida no es todo plata y laburo. Vas a terminar sola, el karma es inevitable", aseguró.

Luego, hizo una fuerte acusación y reveló: "Ya que hablás de códigos, contale a la gente que apenas cortaste con el Cone, en una Bresh con otros hermanitos de testigos, incluso tu novio actual, que me quisiste dar un beso y te saqué para atrás".

"El Cone es mi hermano y le doy gracias a Dios de que no esté más con vos. Ojalá Nacho también abra los ojos porque realmente lo considero una buena persona y no te lo merecés. Ojalá cambies, es difícil porque lo tuyo viene de cuna", concluyó.