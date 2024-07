Letal respuesta de Camila Lattanzio a Coti Romero de Gran Hermano entre acusasiones de robo de ropa

"Yo soy amiga de la Tora, siento que tengo muchos códigos y me manejaría diferente. Igual cada uno hace lo que quiere. Yo, al menos, no lo haría", dejó en claro Camila Lattanzio al ser consultada por el romance de Coti y Nacho.

"Soy amiga de la Tora y por más de que pase un tiempo no estaría con el ex de nadie", argumentó firme sobre la relación que blanquearon los ex GH.

En cuanto a Coti Romero y la polémica instalada al mostrarse con la misma la ropa en redes, Lattanzio sentenció: "Pensás que quedó todo bien y después pasan meses y te culpan de chorra... Qué se yo, todo vuelve".

"Esa remera es mía, me da bronca. Ella sabe qué clase de persona es y después al fin y al cabo te vuelve todo", aclaró sobre las versiones al verse ambas en redes con la misma remera.

"Es una remera mía, me hacen cincuenta mil canjes igual que a ella. No me cagaría ni en pe.. por una remera. Millones de veces estuve en la casa de ella y no le desapareció nada, siempre la traté re bien", concluyó Camila Lattanzio.

Daniela Celis le tiró un filoso palito a Coti Romero por su romance con Nacho Castañares: "Tengo códigos"

La ex Gran Hermano, Daniela Celis, estuvo en el programa de streaming Rumis y habló del vínculo que tiene con los ex participantes del reality. En especial, se refirió a Coti Romero y le tiró un filoso palito.

Juariu, en un juego, le consultó a Pestañela con quién tendría sexo en una hipotética isla desierta, y las opciones eran sus excompañeros del certamen: Nacho Castañares o Marcos Ginocchio.

"No hay manera. Nacho es familia, es el padrino de mis bebas (Laia y Aimé), no hay posibilidades de que esté con él. Y Marcos, todos sabemos lo que pasó con ‘Marculi’, ya que estuvo con mi amiga (Julieta Poggio), y mi amiga también es mi familia porque es la madrina de mis hijas", respondió de forma contundente.

Y agregó, dejando en claro que tiene códigos sólidos: "Yo no toco familia nunca en la vida y también tengo códigos. No tocaría a nadie que estuvo con mis amigas".

"Mi amiga, una amiga sola. Yo me quedaría sola", remarcó Daniela dando a entender que Poggio sí es su amiga. Cabe recordar que Coti, cuando estaba en la casa de Gran Hermano, tuvo un vínculo con El Conejo Quiroga.

Nacho, en tanto, mantuvo una relación con Lucila La Tora Villar. Y recientemente, Castañares y Romero confirmaron su noviazgo.