El terminante gesto del papá de Nacho Castañares que deja en evidencia su relación con Coti Romero

Sin embargo, en medio de todo el escándalo, un importante detalle se robó la atención de todos. Y es que el papá de Nacho, Rodolfo Castañares, le dio like al video compartido por Maxi en contra de su actual nuera.

"Al papá de Nacho le gustó todo el descargo dedicado a Coti", escribió Pochi de @gossipeame junto a una captura que mostraba la interacción de Rodo con el video de Maxi.

Cabe destacar, que en lo va que su romance, el subcampeón de Gran Hermano 2022 aún no dio detalles sobre la relación de Coti con su familia.

papa de nacho castañares contra coti romero

Un ex Gran Hermano apuntó contra Coti Romero y aseguró que intentó besarlo: "Vas a terminar sola"

En las últimas horas un inesperado cruce se dio entre Maxi Guidici y Coti Romero, luego de que la correntina contara en un programa de streaming que él le fue infiel a Juliana Díaz con Camila Lattanzio.

Al hacerse eco de las declaraciones de Coti, el ex participante de ex Gran Hermano decidió publicar un descargo en sus redes sociales y disparó: "Te llenás la boca hablando de Dios y no parás de hacer maldades, de decir mentiras, de ensuciar gente, de ser una desagradecida".

"Te metés conmigo al vicio y y estoy tranquilo viajando en España, voy a seguir viajando feliz, ¿para qué te metés conmigo? Tenés otros talentos, podés bailar, cantar, la vida no es todo plata y laburo. Vas a terminar sola, el karma es inevitable", aseguró.

Luego, hizo una fuerte acusación y reveló: "Ya que hablás de códigos, contale a la gente que apenas cortaste con el Cone, en una Bresh con otros hermanitos de testigos, incluso tu novio actual, que me quisiste dar un beso y te saqué para atrás".

"El Cone es mi hermano y le doy gracias a Dios de que no esté más con vos. Ojalá Nacho también abra los ojos porque realmente lo considero una buena persona y no te lo merecés. Ojalá cambies, es difícil porque lo tuyo viene de cuna", concluyó.