La importante multa de la China Suárez a Wanda Nara por filtrar los chats: "Daño irreparable"

"Creo como mujer que te está psicopateando incluso diciéndote que se va a infartar, te está culpabilizando a vos cuando en realidad sos la víctima", le decía la actriz a la mediática a modo de consejo en la conversación.

Y le confesaba a Wanda: "Yo escucho a las parejas que llevan muchos años y todos tienen errores. No lo sé, no sé cómo se hace porque a mí no me duran porque no tengo tolerancia al conflicto".

Lo cierto es que se conoció el monto de multa que la China Suárez busca cobrar de Wanda Nara por los nuevos chats filtrados a la panelista de LAM, América TV.

Majo Martino contó en Mañanísima, El Trece, que los abogados de la actual pareja de Icardi ya le solicitaron ante el juez que aplique una importante una multa contra Wanda por difundir ese diálogo privado.

“Por lo expuesto solicitamos la fijación de una multa lo suficiente gravosa, ya que la demandada (Wanda Nara) manifiesta públicamente el poder económico que ostenta, a los fines de seguir evitando el daño irreparable hacia la persona de la señora Suárez Riveiro y su familia”, señala parte de la medida impulsada por la defensa legal de la China al juez.

Y agregó sobre los chats que dio a conocer Yanina Latorre desde Instagram: "Está comprobado que Wanda se lo mandó a Yanina. El tema es con Wanda, la multa es para ella. Si son dos millones de pesos, que me hablaron de eso, para Wanda no es nada".

Apareció un audio inédito de La China Suárez a Wanda Nara tras los polémicos chats con Mauro Icardi

Está claro que el insólito culebrón que tiene a la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi como protagonistas está lejos de aplacarse.

En las últimas horas fue Yanina Latorre quien dio a conocer un audio que la ex Casi Ángeles le envió a la actual figura de Telefe allá por 2021 luego de su primer encuentro íntimo con el futbolista, por entonces marido de Nara.

Esta grabación fue el complemento de la catarata de chats entre Suárez y Nara que Latorre compartió en sus Instagram Stories a modo de descargo contra la China e Icardi, quienes intentaron desacreditar su información.

Así, en el audio de apenas 18 segundos, se la oye a la China Suárez decirle a Wanda Nara en señal de apoyo de mujer a mujer: "A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir, imagínate que a mí me chupa un huevo ya. Y no pienso nada. No me importa. Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés".

Vale recordar que desde el comienzo del Wandagate, la angelita es quien sigue el día a día del escándalo con datos precisos y de primera mano.