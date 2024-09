La incomodidad de Alicia Barbasola en el Cantando 2024 cuando le preguntaron por Andrés Nara

Embed

Dado que la mediática vedette pidió no referirse a su presente amoroso antes de cantar junto a su partenaire para no ponerse más nerviosa, durante la devolución del jurado Marcelo Polino no dejó de ponerla contra las cuerdas, al preguntarle directo y conciso: “Por sí o por no, ¿estás separada?”.

“Está todo bien, tenemos cosas que resolver. Hicimos un ‘parate’ en algunos temas porque, obviamente, él sentía que yo priorizaba mi carrera en este caso, y lo que yo decía es, ‘¿por qué no me acompañaba en esto?’”, explicó entonces Alicia Barbasola algo incómoda al reconocer que Nara no estaba al costado de la pista para hacerle el aguante.

Y mientras sí remarcó la presencia de sus padres en este momento tan importante para ella, concluyó asegurando sobre su relación con el papá de Zaira y Wanda Nara: “Está bien, a veces, ese ‘parate’ para poder hablar las cosas o ver qué quiere cada uno”. ¿Hay crisis en puerta?

El inesperado gesto romántico de Alfa hacia Nacha Guevara en el Cantando 2024

Otro de los debuts de este viernes en la pista del Cantando 2024, fue el de Walter Alfa Santiago quien sorprendió con un acercamiento romántico hacia la jurado Nacha Guevara.

En medio de la previa, el ex participante de Gran Hermano confesó que había traído un poema para dedicarle a Nacha y se acercó hasta su silla para recitarle mirándola a los ojos y tomándole la mano.

“Por un beso de tu boca, dos abrazos te daría. Tres caricias que demuestren, cuatro veces mi alegría. Y en la quinta sinfonía de tus seis sueños que anhelo, siete veces gritaría, ocho letras de te quiero. Nueve veces por ti vivo, y nueve veces por ti muero”, expresó.

Por su parte, la jurado se mostró muy agradecida por el gesto que tuvo Alfa y aseguró que sus palabras fueron muy bellas.

Tras su presentación, en la cual cantó el tango Cambalache, Nacha lo sorprendió con un 7 y le manifestó: “Bien elegida la canción para vos, que es una cosa muy importante. La otra noche que los mandaron de vuelta, era una presencia que venía Es la pareja más pareja que vi hasta ahora".