La increíble transformación de Toti Ciliberto tras bajar más de 20 kilos

Toti ciliberto en VideoMatch.jpg Toti Ciliberto en los '90 junto a Marcelo Tinelli y con 25 kilos más.

Tras reconocer que "La comida es la adicción más difícil de superar", Toti Ciliberto explicó que en un principio "No es que lo decidí, sino que no me quedó otra alternativa. Me ayudó, en principio, una retracción de encías que me hizo ir dos veces por semana al odontólogo. Y eso hizo que volviera, a veces, dolorido, sin ganas de comer y me alimentaba con caldo".

Al tiempo que detalló que "Volvía desganado por lo invasivos que son los tratamientos. Y eso empezó a deshincharme, a bajar de peso y ahí me entusiasmé. Pero ya lo tenía pensando, obviamente, por un tema de salud. La comida es una adicción muy fuerte y se hace muy complejo dejarla". Fue así que reconoció que "Una vez que el estómago se achica, la cosa empieza a ser un poquitito más fácil. Ahora llevo adelgazados unos 25 kilos".

En tanto, en medio de ese proceso el humorista aprendió a comer saludable mientras acompañó esa transformación con la importante ayuda de un soporte de terapia psicológica. "Siempre las terapias son importantes. Y cuando hay una adicción de por medio, en este caso la comida que, a mi criterio, es la más difícil porque uno no puede evitar no verla o no usarla o no consumirla porque es comida y hay que comer. Tenerla en el plato, tenerla enfrente hace que sea muy complejo", concluyó.

Toti Ciliberto con Las Rubias 2022.jpg Toti Ciliberto hoy, junto a Las Rubias -el magazine de Marcela Tinayre en Net Tv-.

Toti Ciliberto habló de sus adicciones: "Marcelo Tinelli fue uno de los que me ayudó a salir"

El actor y humorista Toti Ciliberto estuvo en el ciclo de Gastón Pauls, Seres Libres, en octubre de 2021 donde brindó detalles de su adicción a las drogas. Así como también contó cómo pudo salir adelante.

Toti Ciliberto Toti Ciliberto en Seres Libres, el programa de entrevistas de Gastón Pauls que aborda las adicciones, durante 2021.

"El consumo arrancó antes de Videomatch. Marcelo Tinelli fue uno de los que me ayudó, me llamó diciéndome ´Yo no voy a juzgarte, pero te quiero cuidar´, y ahí empecé a tomar conciencia", contó.

Y agregó: "Cuando tuve ese momento de popularidad, creía que la droga me daba una protección, me podía encontrar conmigo; pero no era así. No tenía control de mí, era una miseria. Perdí mi confianza laboral".

"La cocaína me sacó mucho más de lo que me dio. Lo disfruté solo la primera vez, después fue todo padecimiento. Mi preocupación era encontrar el momento para contarles a mis hijos. Mi hijo mayor se enteró de mi adicción en un programa de televisión", concluyó.