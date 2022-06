La inédita foto de la niñez de Marcelo Tinelli donde se compara con Lolo: "Algo tenemos..."

Marcelo Tinelli y Lorenzo de chicos - parecidos.jpg Las fotos inéditas de la infancia de Marcelo Tinelli que mostró el conductor para mostrar el parecido que su hijo Lolo Tinelli tiene con él.

"Un amigo mío me decía que Lolo se parecía a mí de chiquito. Yo tengo mis dudas. ¿Ustedes qué opinan?" escribió el cabezón Tinelli sobre su fotografía donde tendría unos 8 o 9 años.

En tanto, el conductor luego hizo un collage con dos postales de Lolo Tinelli y otra fotografía suya donde escribió "Marce y Lolo. Algo tenemos, ¿no?".

Marcelo Tinelli ya puso en marcha su regreso a la televisión

Después de tantas idas y vueltas, en medio de infinitas especulaciones y su curiosamente anunciada separación de Guillermina Valdés, este jueves 19 de mayo Marcelo Tinelli comenzó con la primeras grabaciones de lo que será su regreso a la televisión. Mas precisamente grabó las primeras promociones.

marcelo tinelli hostorias graba promos.jpg Marcelo Tinelli ya comenzó a trabajar en su regreso a la televisión con un nuevo formato que se llamará Canta Conmigo Ahora.

Se trata de Canta Conmigo Ahora, la versión local de All Together Now, un certamen de talentos, donde hay 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas. Para votar a favor de un participante, los integrantes del jurado solo tiene que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será le puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.

Así, desde sus historias de Instagram el propio Marcelo Tinelli se mostró junto su equipo de vestuario y maquillaje anunciando ya está en marcha. "Acá estamos en el camarín con todo nuestro equipo empezando a grabar las promos para Canta Conmigo Ahora, junto a María (Vilariño) y junto a Bichi e Irene", le contó a sus 9 millones de seguidores virtuales.

Al mismo tiempo, luego de ello el conductor sumó postales de lo que será el estudio. Allí se lo puede ver en penumbras de espalda a la cámara y de cara hacia la escenografía, con la leyenda "Se va armando el estudio del nuevo programa #CantaConmigoAhora", desde los estudios de Don Torcuato. La idea es que Marcelo Tinelli esté en la pantalla de El Trece desde el mes de agosto. Pero por estas horas ya comienzan con los castings en todo el país para seleccionar a los participantes, para comenzar a grabar en el mes de julio.