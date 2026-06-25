Yanina Zilli se quebró tras su caída y sorprendió con una confesión íntima en Gran Hermano

Después del susto que provocó la caída de Yanina Zilli mientras corría hacia el teléfono de la casa, la participante habló del episodio y terminó emocionándose al revelar todo lo que sintió cuando se quedó a solas con sus pensamientos.
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Yanina Zilli se quebró tras la fuerte caída en la casa y sorprendió a todos al revelar una confesión íntima sobre lo que sintió en Gran Hermano.
Después del susto que provocó la caída de Yanina Zilli mientras corría hacia el teléfono de la casa, la participante habló del episodio y terminó emocionándose al revelar todo lo que sintió cuando se quedó a solas con sus pensamientos.
En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), durante una charla con todos los jugadores, Santiago del Moro quiso saber cómo se encontraba luego del golpe y recordó el impacto que generó el accidente tanto dentro como fuera de la casa. "Zilli, me asustaste mucho, me asusté, nos asustamos todos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos así, solamente vos", le dijo el conductor.
Lejos de dramatizar lo ocurrido, Yanina apeló al humor para explicar por qué decidió salir corriendo sin medir las consecuencias. "Qué hacía yo a los 60 años corriendo, porque justo salía del dormitorio, era la primera y arranqué con todo, pero era una sandalia que no tenía ni talonera. Pero yo estoy loca, es una inconsciencia, me olvido de que tengo 60 con esas sandalias", respondió.
Sin embargo, cambió el tono de su relato y destacó el apoyo que recibió de cada uno de sus compañeros después del accidente, un gesto que aseguró la conmovió profundamente: "Quiero agradecer a todos mis compañeros que en estos momentos se nota el cariño. Principalmente a mi enfermera que fue Pincoya, Mariela, todos. Ema que lloraba desconsoladamente porque creía que me había tocado".
Fue entonces cuando Del Moro le hizo una pregunta que terminó abriendo la puerta a una de las confesiones más íntimas desde que comenzó el reality: "¿Pensaste en algún momento en abandonar?".
Con la voz quebrada, reconoció que durante la noche, cuando finalmente quedó sola, las dudas aparecieron por primera vez desde que ingresó a la casa. "Anoche cuando estaba sola dije: 'Por algo me pasan estas cosas'. No se lo dije a nadie. Y después dije: 'No, ya está, me tengo que poner bien'", admitió.
La participante explicó que el golpe no solo le provocó dolor físico, sino que también la llevó a cuestionarse si aquel accidente era una señal para ponerle fin a su aventura en el reality. Sin embargo, después de reflexionar, decidió seguir adelante y apostar por el esfuerzo que viene haciendo desde hace cuatro meses. "Hace cuatro meses que estoy acá peleándola, luchándola, aislada. Y dije: 'No, estoy en la recta final, si me tengo que ir será en el momento que me saque la gente'. Pensé que era una señal, que me estoy pasando ya de vueltas acá. Este juego te lleva puesto", expresó conmovida.
La noche del miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento de tensión dentro de la casa. En plena transmisión en vivo, una de las participantes sufrió una caída que encendió la alarma entre sus compañeros y los espectadores.
Aunque los accidentes no son algo nuevo en el reality, esta vez la situación tomó mayor relevancia porque ocurrió frente a las cámaras justo cuando sonaba el teléfono dorado, uno de los elementos más esperados por los jugadores.
Al escuchar el sonido, todos corrieron para intentar atenderlo primero. En medio de esa corrida, Yanina Zilli perdió el equilibrio y cayó en el pasillo, provocando sorpresa y preocupación.
Sus compañeros reaccionaron de inmediato y se acercaron para asistirla. Mientras trataban de ayudarla, se escucharon advertencias para evitar movimientos bruscos. “Tranquila”, “No muevas el brazo”, le decían a Zilli intentando calmarla. Visiblemente afectada por el golpe, Yanina expresó su malestar: “Me siento mal”.
Minutos más tarde, Santiago del Moro intervino para llevar tranquilidad sobre su estado, aunque aclaró que aún no había precisiones sobre lo ocurrido. “Bueno, tuvo un golpe no sabemos qué pasó, obviamente no fue adrede”, explicó el conductor.
También informó que el equipo médico del programa actuó de inmediato para revisar a la participante y determinar el alcance de la lesión.