Yanina Zilli se quebró tras su caída y sorprendió con una confesión íntima en Gran Hermano

Fue entonces cuando Del Moro le hizo una pregunta que terminó abriendo la puerta a una de las confesiones más íntimas desde que comenzó el reality: "¿Pensaste en algún momento en abandonar?".

Con la voz quebrada, reconoció que durante la noche, cuando finalmente quedó sola, las dudas aparecieron por primera vez desde que ingresó a la casa. "Anoche cuando estaba sola dije: 'Por algo me pasan estas cosas'. No se lo dije a nadie. Y después dije: 'No, ya está, me tengo que poner bien'", admitió.

La participante explicó que el golpe no solo le provocó dolor físico, sino que también la llevó a cuestionarse si aquel accidente era una señal para ponerle fin a su aventura en el reality. Sin embargo, después de reflexionar, decidió seguir adelante y apostar por el esfuerzo que viene haciendo desde hace cuatro meses. "Hace cuatro meses que estoy acá peleándola, luchándola, aislada. Y dije: 'No, estoy en la recta final, si me tengo que ir será en el momento que me saque la gente'. Pensé que era una señal, que me estoy pasando ya de vueltas acá. Este juego te lleva puesto", expresó conmovida.

Cómo fue la caída de Yanina Zilli en pleno vivo de Gran Hermano

La noche del miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento de tensión dentro de la casa. En plena transmisión en vivo, una de las participantes sufrió una caída que encendió la alarma entre sus compañeros y los espectadores.

Aunque los accidentes no son algo nuevo en el reality, esta vez la situación tomó mayor relevancia porque ocurrió frente a las cámaras justo cuando sonaba el teléfono dorado, uno de los elementos más esperados por los jugadores.

Al escuchar el sonido, todos corrieron para intentar atenderlo primero. En medio de esa corrida, Yanina Zilli perdió el equilibrio y cayó en el pasillo, provocando sorpresa y preocupación.

Sus compañeros reaccionaron de inmediato y se acercaron para asistirla. Mientras trataban de ayudarla, se escucharon advertencias para evitar movimientos bruscos. “Tranquila”, “No muevas el brazo”, le decían a Zilli intentando calmarla. Visiblemente afectada por el golpe, Yanina expresó su malestar: “Me siento mal”.

Minutos más tarde, Santiago del Moro intervino para llevar tranquilidad sobre su estado, aunque aclaró que aún no había precisiones sobre lo ocurrido. “Bueno, tuvo un golpe no sabemos qué pasó, obviamente no fue adrede”, explicó el conductor.

También informó que el equipo médico del programa actuó de inmediato para revisar a la participante y determinar el alcance de la lesión.