Felipe Pettinato será juzgado por estrago doloso: cuántos años de prisión podría recibir

Así las cosas, luego de repasar los hechos, Barbano anunció que el proceso se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, donde se llevarán adelante las audiencias del proceso que tratará de determinar el grado de responsabilidad de Felipe Pettinato en la muerte de su médico.

Será el fiscal Fernando Klappenbach quien tendrá a su cargo la acusación al hermano de Tamara y Homero Pettinato, al tiempo que el tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. Asimismo, Barbano remarcó que la familia de la víctima también participará en el debate oral en calidad de querellante, acompañando el desarrollo del proceso judicial.

Fue allí que el periodista de América TV informó que el expediente está caratulado como "estrago doloso seguido de muerte", figura penal que contempla una pena que va desde los 8 hasta los 20 años de prisión. Según la imputación, el incendio se habría desatado mientras el neurólogo estaba dentro de la vivienda, sin chances de escapar del fuego.

Lo que va a tener que explicar Felipe es por qué "tomó un aerosol, lo roció sobre Melchor Rodrigo y con un encendedor le dio llama", según la hipótesis de la acusación.

"Esto quiere decir que la acción Pettinato provocó de manera directa el incendio y como consecuencia directa la muerte de Melchor Rodrigo, que según determinó la autopsia había ingerido drogas legales -como Clonazepan con otras para el déficit de atención- que lo durmieron, por lo cual cuando empieza el fuego no tuvo reacción. Murió sin enterarse lo que estaba ocurriendo", concluyó el Barbano.

Comienza el juicio a Felipe Pettinatto - captura Lape Club Social

Cuál es la otra condena que pesa sobre Felipe Pettinato

Hace un años atrás, en DDM (América TV) daban a conocer que la Cámara de Apelaciones confirmaba la condena a Felipe Pettinato en la causa en la cual había sido acusado de abusar de una menor.

"Recordemos que había sido condenado a 9 meses de prisión y a tener que hacer un contratamiento por su adicción a las drogas", señaló por entonces el periodista Martín Candalaft.

"Ahora, tiene que empezar a cumplir ciertas pautas de conducta, por ejemplo, realizar este tratamiento. Si no lo hace, puede ir a la cárcel", remarcó el panelista del programa de Mariana Fabbiani.

La causa por la cual fue condenado el hijo de Roberto Pettinato es por un hecho que ocurrió en 2018.

"Felipe Juan Pettinato, en el domicilio de la avenida Maipú, en Olivos, Vicente López, abusó sexualmente de MG, es menor, por eso la nombramos por con sus iniciales, de 15 años. La menor no pudo consentir libremente. Fue abordada repentinamente por su espalda, mientras estaba recostada en un sillón del living", había contando Martín Candalaft cuando se conoció dicho episodio.