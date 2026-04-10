Eduardo Carrera hizo una impactante confesión al hablar de Andrea del Boca en Gran Hermano: “Espero..."

Eduardo Carrera y Emanuel - captura GH

Consciente de esa contradicción, el propio Eduardo intentó explicar por qué no avanzó antes. “La mirada de Yanina era tan penetrante y tan aguda que no me podía expresar libremente”, sostuvo, sugiriendo que el clima interno y ciertas presiones del entorno influyeron en su comportamiento dentro del juego.

De esta manera, con Andrea del Boca ya fuera de competencia y Eduardo Carrera aún en carrera, se abre un nuevo interrogante que ya empieza a generar debate tanto dentro como fuera de la casa: ¿estamos frente al nacimiento de una historia romántica que continuará puertas afuera o se trata simplemente de un movimiento estratégico en plena competencia?

andrea del boca

Cuál fue la polémica burla de Carmiña Masi hacia Andrea del Boca tras el accidente que la dejó afuera de Gran Hermano

Carmiña Masi fue una de las invitadas al ciclo de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live y, fiel a su estilo, opinó sin filtros. En medio de la controversia por la fuerte caída que protagonizó Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la panelista dejó una serie de frases que no tardaron en generar ruido.

El episodio, que terminó con la actriz lastimada, con sangre en la boca y algunas piezas dentales comprometidas, instaló un clima de sospecha en el estudio. En ese contexto, Masi fue directa al expresar lo que muchos pensaban: “Dudamos todos de la caída”, afirmó en un primer momento, dejando flotando la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Sin embargo, con el correr del análisis y tras revisar mejor las imágenes, la panelista reformuló su mirada inicial. Al observar otros ángulos del momento, hizo una aclaración que aportó otro punto de vista: “Al verlas desde otro ángulo, uno se da cuenta que no tuvo ni siquiera la reacción de poner las manos, cayó de rostro”, explicó, intentando describir con mayor precisión la secuencia del accidente.

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Pero el momento que más repercusión generó llegó cuando Carmiña apuntó sin rodeos al aspecto físico de la actriz, con un comentario que rápidamente se volvió tema de conversación. “Las porcelanas viejas de los dientes chau, ojalá que se le ponga un comedor nuevo”, disparó, provocando una mezcla de sorpresa y risas en el piso.

Lejos de limitarse a ese comentario, la panelista también puso el foco en el funcionamiento del reality y deslizó críticas hacia la producción. “Me gustaría que se revean las reglas, no están cumpliendo muchas cosas del reglamento”, sostuvo, dejando entrever su disconformidad con ciertas dinámicas del programa.

En ese sentido, redobló la apuesta al plantear que no todos los participantes reciben el mismo trato dentro del juego. “Hay distintas varas para una sanción, para salir del aire y para cortar una transmisión”, aseguró, sugiriendo que existirían criterios desiguales en decisiones clave.

Para cerrar, Masi dejó entrever una situación personal que habría vivido en ese contexto y que no le habría resultado cómoda. “A mí me hicieron zoom cuando dije lo que dije y a otros les cortaron”, concluyó, sumando un nuevo capítulo a la polémica que rodea al reality más visto del momento.