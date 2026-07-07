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Se conoce el dato más polémico del romance de la China Suárez y Franco Deambrosi: "Estaba con..."

Guido Záffora aportó en el programa Pasó en América un dato central de cómo habría nacido el acercamiento entre la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi.

7 jul 2026, 11:35
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Se conoce el dato más polémico del romance de la China Suárez y Franco Deambrosi: Estaba con...

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En las últimas horas, en una conversación con Paula Varela de Intrusos (América Tv), el piloto Franco Deambrosi confirmó que "pasó algo" con la China Suárez aunque evitó dar detalles al respecto.

"Sí, es verdad pero soy de otro palo y no quiero quilombos", afirmó el deportista, quien le aclaró además en charla con la panelista que se encuentra soltero: "En mi vida tuve una relación", dejó en claro.

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Lo cierto es que en el programa Pasó en América que conducen Sabrina Rojas y Tartu, Guido Záffora aportó un dato más que explosivo sobre el tema aprovechando la visita en el piso de Yanina Latorre.

"Me contaron el tema de En el barro y cómo se conocieron la China y Franco por Vico D'Alessandro, que hacía de un piloto y tenía varios extras que ayudaban", comenzó el periodista.

Y agregó sobre la fecha de esa grabación: "A partir de ahí se conocieron empujados por amigos que estaban en el contexto de la escena. La China sí estaba con Icardi porque elllos confirman el romance en diciembre en 2024".

"Mirá con una fotito de Instagram el contenido que le di a los programas", reaccionó Yanina Latorre haciendo referencia a aquel posteo en Instagram donde mostraba por primera vez la imagen del piloto de carreras y lo ponía en escena en la historia.

Cómo y cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi

Rodrigo Lussich indicaba desde Intrusos cómo y cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi en un contexto de trabajo.

"Hay una fecha relacionada hace casi dos años, segunda mitad del 2024 cuando grabó la segunda temporada de En el barro y coincidiría con esa fecha", señaló el conductor.

Y Marcela Baños sumó sobre cómo se conocieron en la filmación de la serie carcelaria: "Cuando grabaron en El Barro la historia se basa en el secuestro de un hijo de la mafia y para eso llamaron a pilotos reales de turismo carretera y en ese grupo cae Franco y ahí ellos se conocen grabando".

Natalie Weber intervino para aportar que ese período no coincidiría con el inicio de la relación entre la actriz y el futbolista Mauro Icardi. "No se pisa con Mauro, porque ellos vienen en noviembre de 2024, cuando él vino a operarse de la rodilla", analizó la panelista.

     

 

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