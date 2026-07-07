Se conoce el dato más polémico del romance de la China Suárez y Franco Deambrosi: "Estaba con..."

Y agregó sobre la fecha de esa grabación: "A partir de ahí se conocieron empujados por amigos que estaban en el contexto de la escena. La China sí estaba con Icardi porque elllos confirman el romance en diciembre en 2024".

"Mirá con una fotito de Instagram el contenido que le di a los programas", reaccionó Yanina Latorre haciendo referencia a aquel posteo en Instagram donde mostraba por primera vez la imagen del piloto de carreras y lo ponía en escena en la historia.

Cómo y cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi

Rodrigo Lussich indicaba desde Intrusos cómo y cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi en un contexto de trabajo.

"Hay una fecha relacionada hace casi dos años, segunda mitad del 2024 cuando grabó la segunda temporada de En el barro y coincidiría con esa fecha", señaló el conductor.

Y Marcela Baños sumó sobre cómo se conocieron en la filmación de la serie carcelaria: "Cuando grabaron en El Barro la historia se basa en el secuestro de un hijo de la mafia y para eso llamaron a pilotos reales de turismo carretera y en ese grupo cae Franco y ahí ellos se conocen grabando".

Natalie Weber intervino para aportar que ese período no coincidiría con el inicio de la relación entre la actriz y el futbolista Mauro Icardi. "No se pisa con Mauro, porque ellos vienen en noviembre de 2024, cuando él vino a operarse de la rodilla", analizó la panelista.