La insólita defensa de Camila Homs tras el video arengando a sus fans en Punta del Este: "Yo estaba..."

“En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, aseguró desde las playas de Punta del Este.

Y sumó, sobre su manera de actuar ante los fans que arengaban: “Me arrepentí. Tal vez si estaba cien por ciento sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, cerró, reconociendo que había tomado más alcohol de lo indicado, y no estaba del todo en sus cabales.

Se conoció el millonario acuerdo en dólares que firmaron Camila Homs y Rodrigo de Paul

Este miércoles, en LAM (América TV), luego de varias especulaciones, finalmente se dio a conocer el acuerdo económico que firmaron Camila Homs y Rodrigo de Paul, luego de su escandalosa separación.

Desde Punta del Este, en vivo, Ángel de Brito dio detalles del documento que concretaron el futbolista y la modelo, madre de los dos hijos de De Paul, Fancesca y Bautista.

"Al principio del acuerdo ella pidió cincuenta mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos -algunos para llevar a sus hijos a España-, la flota de autos que tenían en el país , y ser sponsoreada en un empendiento que tenía", reveló Ángel.

Luego de este pedido, que fue rechazado, comenzó el conflicto de la exposición y "en un momento los abogados comenzaron con algunos problemitas", dijo.

Finalmente, el acuerdo que se firmó, con otros abogados y "se cumple" es "el diez por ciento del sueldo neto de Rodrigo de Paul, que son treinta mil dólares, que incluye sólo el sueldo futbolístico y no lo que genere en publicidades", comenzó.

Además, el arreglo incluye: "Un departamento en Puerto Madero, una suite en el complejo de edificios, otro en el edificio Lumiere de Madero, el auto que tenían en España y otro en Argentina, ambos de la misma marca, y por supuesto renovarlo. Además, 150 mil dólares en una cuenta, un viaje cada 45 días para que los chicos vayan a visitar a sus hijos, con hospedaje cinco estrellas para ella y los niños, más un acompañante que ella desee, más viáticos por 700 euros", cerró el conductor.