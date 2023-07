La insólita propuesta de trabajo que le hicieron a Gonzalo Heredia

"Era un señor que cumplía no me acuerdo cuántos años. Había llamado a mi representante. La llamada fue 'bueno, me hicieron una propuesta, este señor llamó, cumple tantos años'", contó Heredia.

"Yo había hecho mi primera película, se llama 'Ronda nocturna', era la historia de un taxi boy, ya había como una especie de personaje polulando. Mi representante me dijo 'él quiere saber cuánto cobrás por ir a leer al living de su casa poesía desnudo. Él no te va a hacer nada'. Yo tengo que creer en la buena fe del hombre. 'Él quiere que estés ahí, una hora ponele, como si fuera una presencia', me había dicho mi representante", cerró divertido el actor.

Paz Martínez rememoró su fuerte amistad con María Elena Walsh: "Tu canción..."

El cantante y compositor Paz Martínez se sentó en el living de Noche al Dente (América TV) y recordó su amistad con María Elena Walsh. "El talento de ella era insuperable y era un ser humano maravilloso", destacó de la cantautora.

En el segmento Las canciones de la vida, Martínez eligió 'Serenata para la tierra de uno', de María Elena Walsh. Fer Dente escuchó la canción y dijo: "Son de esas canciones que da pudor interrumpir".

"María Elena era integrante del directorio de SADAIC y cada vez que yo llegaba saludaba a todos y me iba a la oficina de ella. Y nos sentábamos a conversar, y yo siempre le decía que 'Serenata para la tierra de uno' era mi vida. Porque me habían ofrecido radicarme en el exterior para escribir para otros artistas, para producir para otros artistas", comenzó diciendo Martínez.

"Y yo le dije 'tu canción es mi vida, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy'. Éramos muy amigos, por eso elijo esta canción", expresó emocionado.

El conductor, ahí, le preguntó si le hubiese gustado haber escrito 'Serenata para la tierra de uno'. "Yo no puedo, el talento de ella era insuperable y era un ser humano maravilloso", aseguró el artista.