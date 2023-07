El Polaco recordó su emotiva historia de vida: "Mi papá tenía..."

Fer Dente resaltó que El Polaco "se hizo desde abajo", que "hizo de todo dentro de la música"; que fue vocalista y le pagaban "50 pesos por baile".

Sobre su infancia relató: "Fue jodida, mi papá tenía problemas de adicciones y para no molestar a mi familia me interné en Reto a la vida". Ahí, el conductor opinó: "Eso me flasheó, fue una conducta muy madura de tu parte para sacarle un peso a tu vieja, que estaba en un momento muy difícil de la familia".

"Soy el mayor de tres hermanos, yo creo que la vida me enseñó a ser un guerrero. Es el día de hoy que con mis hermanos somos inseparables. Yo creo que la vida me fue enseñanado a ser un líder en mi vida para también ser un líder en mi banda", reflexionó el músico.

La divertida anécdota de Soledad Pastorutti con Lionel Messi: "Tuve un..."

Soledad Pastorutti estuvo en Noche al Dente (América TV) y reveló la divertida anécdota que vivió con Lionel Messi. Fer Dente quiso saber, en medio de un ping pong de preguntas, si había algún famoso por el que se volviera cholula.

"Quizás todos y nadie a la vez. Mirá, me pasó el otro día que jugué al fútbol con Messi. Ya tengo una foto con él. Y esta vez no le pedí una foto. Siento que la foto está buenísima pero ¿para qué es? para postearle en Instagram, tener más views. Pero no me dio por pedirle una foto. Porque todo el mundo le pedía una foto y pensé 'pobre pibe'. Disfruté el momento", afirmó.

"¿Y jugaste bien, Sole?", le preguntó el conductor. "No sé si jugué bien. Algunos dicen que sí, pero me pusieron a jugar por izquierda y soy diestra. Yo no sé de fútbol. A mí me dice Maxi Rodríguez vení a jugar al fútbol", contó la cantante de Arequito.

"Yo hace mil que no juego al fútbol. Cuando iba al campo con mis primos, ellos jugaban con botines y yo, descalza. Imaginate cómo me terminaban mis pies y mis piernas", recordó sobre su infancia.

"Entonces fui y dije 'bueno, sí, voy a jugar'. Antes de salir del banco de suplentes, porque me puso (José) Pekerman, me dijo 'vos vas por izquierda, te tenés que correr toda la cancha'. Y bueno, yo correr corro, pero dije: 'muchachos no me la pasen, esa es la consigna'. Igual, tuve un par de pases de Messi, yo quería agarrar la pelota y llevármela", admitió.