La insólita y picante pregunta que La Tora le hizo a Emilia Mernes: "Si chapo..."

"Si chapo, ¿no se salen?", le consultó La Tora a la cantante. "Lo voy a probar y te cuento", fue la divertida respuesta de Emilia y revolucionó a sus fans, que aman su espontaneidad.

En otro tuit, la estrella de la música contó que experiencia desafortunada con los brillitos. "No les voy a mentir que comiendo una hamburguesa me tragué uno, pero no pasa nada amigos”, se sinceró la morocha.

La respuesta de Nacho y La Tora ante los fuertes rumores de separación que enfrentan

La de La Tora Lucila Villar y Nacho Castañares es una de las parejas que salió del semillero de Gran Hermano 2022, aunque por estas horas, tras una publicación de ella y algunos dichos de él, la relación fue puesta en tela de juicio y comenzaron a sonar rumores de separación.

Y este viernes, "es un chiste interno que tenemos, no tenemos dimensión de esta locura y un comentario íntimo no pensamos que tendría tanta repercusión", dijo.

Además, La Tora habló del posible llamado de Marcelo Tinelli para participar del Bailando 2023, y aunque definió al conductor como "uno de los mejores", aseguró que su perfil no corresponde al del certamen.

Nacho, por su parte, recién llegado de Uruguay con su padre, Rodo, habló de su futuro en la rama digital, y confirmó que no formará parte del Bailando.

"Jode Mora diciendo que somos unos cornudos, es un chiste interno entre nosotros", dijo sobre los rumores, y declaró muy enamorado que "me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella", dijo.