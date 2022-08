La íntima confesión de Ricardo Montaner en La Voz Argentina 2022: "No puedo evitar..."

Marley con hermanas y Julio - La Voz Argentina 2022.jpg Los participantes de La Voz Agentina 2022 escuchan atentos la devolución de Ricardo Montaner.

“Lo que me pasa a mí desde que ellas entraron al programa, es que ellas pueden conmigo...Desde que yo las escuché la primera vez, pues no puedo evitar emocionarme. ¡Si quieren vamos al VAR para que vean los ojos en las tres instancias que hemos estado! Ellas me emocionan mucho y deja de ser un punto de vista profesional para convertirse en un punto de vista personal”, comenzó argumentando el cantante argentino venezolano para referirse a las hermanitas.

E inmediatamente agregó “Si vamos por ahí, mi balanza se inclinaría hacia ellas. Esto si vamos por el punto de vista de lo que me genera en lo personal. Es que no puedo evitar acordarme de Eva...Y no voy a volver a decirlo porque es redundar. Y también porque estoy más viejito y me pongo más sensible, ¿no?”.

Y si bien todo hacía creer que Ricardo Montaner seguiría apostando por Valentina y Emilia, inesperadamente anunció: "Quien continúa en el team Montaner hacia la próxima etapa del programa es...Julio", disparó mientras dejaba boquiabiertos a todos los presentes. Ya en el backstage, Montaner explicó su decisión: “Valentina y Emilia sin lugar a dudas me emocionan. Cada vez que las veo, cada vez que cantan, me emociono en lo personal muchísimo. Pero Julio me presentó una fuerza y un desarrollo que me hizo definirme por él”.

Ricardo Montaner se quebró al escuchar Índigo en La Voz Argentina 2022

Ricardo Montaner mostró su costado más sensible durante una emisión de La Voz Argentina 2022 al hablar de Índigo, su nieta, hija de Evaluna Montaner y Camilo. El dúo Valentina y Emilia -que quedaron en el team del cantante-, y Nicolás prepararon para la batalla la canción que su hija y su yerno prepararon para la llegada de la niña y el jurado no pudo evitar la emoción.

“Mirá la canción que tienen”, dijo Ricardo Montaner en los ensayos. Y añadió conmovido: “Cuando te tocan el corazón tiene tanto que ver con mi familia, especialmente con Índigo que acaba de llegar al mundo. Entonces me emocioné mucho y no pude evitar que se me salieran las lágrimas”.

ricardo montaner 1.jpg Ricardo Montaner emocionado al escuchar Índigo en La Voz Argentina 2022.

Frente a los participantes, explicó: “Esta canción la escribieron Evaluna y Camilo para mi nietita, que tiene apenas unos mesecitos. Y me pusieron sentimental porque la estoy extrañando que no saben. Me cuesta un poco ser objetivo, no sé cómo lo hicieron, porque tocaron directamente mi corazón. Así que no puede hablar de lo técnico”. “Cuanto tu te emocionas por algo como me pasó en el ensayo, cuesta mucho trabajo despegarte de lo personal para poder ser objetivo”, agregó entre lágrimas.

“Qué responsabilidad cantar Índigo frente al abuelo”, dijo Marley. Y ahí Ricardo contó: “Es muy emocionante para mí. En el ensayo me pasó también. No puedo, es algo como muy fuerte...Porque esta es la etapa más maravillosa del ser humano, cuando llegas a esta altura y tienes la oportunidad de continuar tu vida a través de tus nietos. A todos los abuelos que nos están viendo, entiendo perfectamente que se pueden emocionar cada vez que ven a sus nietitos. En el caso mío, yo soy muy llorón. Pero aquí ya es demasiado, aquí no puedo ocultarlo”.