Ricardo Montaner se conmovió con una participante de La Voz Argentina 2022 e hizo algo inesperado

A los gritos, Amandicia volvió al estudio corriendo y se fundió en un abrazo con el cantautor. Y, mientras todos los presentes festejaban, Ricardo le indicó: “Parate ahí que te voy a decir algo”. “¡Estuviste fuera de concurso por diez segundos!”, le dijo Montaner.

“Te quiero decir por qué lo hice. Sin dudas, tienes un talento enorme y todos aquí te lo hemos reconocido. Está de más que te diga eso. Pero desde que empezó la batalla, yo sentía que tu batallabas más. Y yo también sentía lo que viniste a contar al final. Siento que tu vienes luchando esto hace muchos años. Y que esos saltos tuyos y esa energía que pones no es otra cosa que una defensa”, dijo el jurado.

“Es una pantalla que pones para que la gente te vea alegre, feliz y crea que tu superas cualquier cosa. Pero como decía mi vieja, la procesión va por dentro. Tu has llevado la procesión por dentro durante mucho tiempo. Pero lo que más rescato de todo es que, con todo eso, llevas tu talento erguida y llevas tu talento como bandera. Y esa debe ser tu bandera. No lo otro. Tu bandera es el talento que tienes. Porque con talento, con ese don que Dios te dio, lo demás da igual. Lo demás es lo de menos. Entonces, yo te doy la bienvenida de nuevo. Y, a partir de ahora, vamos a manejar ese energía exclusivamente para que cantes mejor. Porque es que tu no necesitas otra cosa. Tu eres una gran intérprete y eso es lo que importa”, concluyó y ambos volvieron a darse un mega abrazo.

Lali Espósito recordó un inolvidable meme de La Voz Argentina

Tras la fuerte advertencia a un participante de Lali Espósito a uno de los participantes de La Voz Argentina 2022, la cantante y jurado protagonizó un divertido momento al aire en la edición del domingo al recordar un meme que se volvió furor en la temporada pasada del reality.

El año pasado, Esperanza Careri y Jéssica Amicucci tuvieron una floja performance en las batallas y todo terminó en un fuerte ida y vuelta entre ambas sobre el escenario.

"¿Puedo decir algo?”, fue la frase que pronunció Jéssica y que luego derivó en los trapitos al sol que sacaron a la vista de todos sobre la tirante relación que tenían.

Lali Espósito recordó este episodio el domingo durante la batalla de Yanela Toscano y Vanesa Henríquez, quienes cantaron Mafiosa de Nathy Peluso.

"¿Puedo decir algo?", preguntó Yanela. Y luego señaló: "Destacar a Vanesa que fue una gran compañera, me ayudó muchísimo. La idea era brindarles un show y estoy contenta con mi compañera. Ojalá te vaya súper y te quiero mucho".

A lo que Marley destacó: "Que bueno que este año todos se llevaron perfecto". Ahí, Lali remarcó con el mismo gesto de la mano levantada que hizo en aquel entonces Jéssica y que se volvió viral: "Ay sí. Que bueno que este año no fue '¿puedo decir algo?'".

"Ella dijo '¿Puedo decir algo?' pero después dijo algo positivo", acotó con humor Soledad Pastorutti.