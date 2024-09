La íntima foto de Tini Stoessel con Young Miko que alimenta los rumores de romance

Lo cierto es que hace unas horas, a través de sus historias, Tini Stoessel compartió una foto donde se la ve abrazada a la puertorriqueña de 26 años, ya que se la puede distinguir por su brazo y mano tatuada.

Tini Stoessel foto junto a Young Miko.jpg

A la ex Violetta se ve con lentes de sol y a pura sonrisa contenida por el abrazo de quien parece ser Young Miko.

Esta imagen alimenta aún más las versiones de romance entre las artistas, quienes por el momento guardan silencio sobre el verdadero vínculo que las une, aunque está claro la muy buena onda que tienen.

Cabe recordar que Tini se encuentra soltera tras separarse del futbolista de la Selección Argentina Rodrigo De Paul hace ya más de un año.

¿Tini y Young están juntas?

Qué pasó en el encuentro privado de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La gran boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Exaltación de la Cruz de hace unos días todavía sigue dando que hablar en lo que fue un gran evento para más de 300 invitados.

Entre los colegas de Paulo y amigos del fútbol que asistieron al casamiento se encontraba Rodrigo De Paul, mientras que por el lado de Oriana fue su amiga Tini Stoessel.

Lo cierto es que ahí se produjo el reencuentro de ambos tras separarse a fines de 2023 y luego se conoció que ambos se encontraron en privado después del casamiento.

Sin embargo, no se trató de ninguna cita hot ni nada por el estilo, sino de una charla cordial que tenían pendiente sobre los motivos del final del noviazgo, según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El lugar del encuentro fue en un departamento propiedad del futbolista del Atlético Madrid. “Lo que ocurrió en la boda de Oriana entre Tini y Rodrigo fue lo que tendría que haber pasado hace meses atrás, lo que pasa es que ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer en medio de enojos que terminaron con el unfollow de la cantante”, comenzó el periodista.

Y continuó: “A mí me cuentan que Tini y Rodrigo se saludaron en la boda, intercambiaron algunas palabras y luego del casamiento se vieron en el departamento que tiene Rodrigo, no se imaginen cualquier cosa, se juntaron a conversar”.

“Se debían una charla como adultos que son porque la verdad es que en su momento la separación fue tomada de manera virtual porque no lo hablaron cara a cara. Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo, después de esa conversación, ella se fue para su casa y es todo lo que a mí me cuentan que ocurrió”, concluyó con la información sobre el encuentro privado entre la cantante y el futbolista.