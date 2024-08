Qué pasó en el encuentro privado de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Lo cierto es que ahí se produjo el reencuentro de ambos tras separarse a fines de 2023 y luego se conoció que ambos se encontraron en privado después del casamiento.

Sin embargo, no se trató de ninguna cita hot ni nada por el estilo, sino de una charla cordial que tenían pendiente sobre los motivos del final del noviazgo, según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Tini Stoessel look casamiento

El lugar del encuentro fue en un departamento propiedad del futbolista del Atlético Madrid. “Lo que ocurrió en la boda de Oriana entre Tini y Rodrigo fue lo que tendría que haber pasado hace meses atrás, lo que pasa es que ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer en medio de enojos que terminaron con el unfollow de la cantante”, comenzó el periodista.

Y continuó: “A mí me cuentan que Tini y Rodrigo se saludaron en la boda, intercambiaron algunas palabras y luego del casamiento se vieron en el departamento que tiene Rodrigo, no se imaginen cualquier cosa, se juntaron a conversar”.

“Se debían una charla como adultos que son porque la verdad es que en su momento la separación fue tomada de manera virtual porque no lo hablaron cara a cara. Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo, después de esa conversación, ella se fue para su casa y es todo lo que a mí me cuentan que ocurrió”, concluyó con la información sobre el encuentro privado entre la cantante y el futbolista.

rodrigo de paul.jpg

El anuncio más emotivo de Tini Stoessel: "Qué bendición tan linda"

En medio del descanso con un grupo de amigas en la costa Amalfitana de Italia desde donde compartió impactantes fotos, Tini Stoessel recibió una de las noticias más felices de su carrera.

La joven cantante hará una colaboración con Coldplay en el nuevo single de la famosa banda británica titulado We Pray, que se lanzará el viernes 23 de agosto.

Desde las redes oficiales de la banda se comunicó este martes la noticia y se mencionó a Tini, la rapera inglesa Little Simz, el artista africano Burna Boy y la cantante palestino-chilena Elyanna. "Qué emoción tan grande Dios mío", comentó la argentina completamente emocionada en el posteo.

tini stoessel colaboracion con coldplay.jpg

En 2022, Tini Stoessel fue invitada por el famoso grupo en su serie de diez conciertos en River Plate para entonar el hit Carne y hueso en uno de los shows.

Además, a través de su cuenta de X, la cantante no pudo evitar contener la emoción ante el increíble anuncio musical.

"Qué locura Dios mío. ¿Se acuerdan el día que les conté cuando salió UMDP? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer que se hizo realidad. Qué emoción tan grande", comentó Tini Stoessel.

Y cerró: "Mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris (Martin) más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda. Gracias".