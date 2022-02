La intimidad del baby shower de Julieta Nair Calvo: "Fue un día muy especial"

Julieta Nair Calvo

Feliz, abrazada a sus chicas, degustando manjares dulces y mostrando su pancita de embarazada, así se la vio a Julieta en las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

"Ayer fue un día muy especial. Gracias a mis amigas que se pusieron la 10 y me hicieron pasar un baby shower espectacular. A mis viejos que son lo mejor qué hay, a mi suegra hermosa, a mi compañero Andrés, que amo infinito y a quienes me ayudaron con la organización de este evento soñado que quedará por siempre en mi corazón. Nos vamos despidiendo de la panza", manifestó Julieta Nair Calvo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULIETA (@julietanaircalvo)

El duro momento que le toca vivir a Julieta Nair Calvo en medio de su embarazo

Julieta Nair Calvo, mientras transita su primer embarazo con Andrés Rolando, le toca vivir un difícil momento al estar sin luz.

Desde hace cinco días, a la actriz, que con su pareja tendrá un varoncito, la dejaron sin servicio y está desesperada.

Al notar que sus reclamos parecen no llegar a la empresa que debería proporcionarle energía, Julieta hizo un duro descargo vía Twitter.

"¿Alguien de Edenor que me pueda atender? Hace cinco días que estoy sin luz y no tengo respuesta. Me da bronca tener que exponerlos por acá pero necesito una solución", arrojó Julieta Nair Calvo.