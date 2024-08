La irónica frase de Homero Pettinato por el escandaloso video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Embed

En momento, Homero hizo un chiste y recibió una ovación de la gente, a lo que él contestó: "Yo sé por qué es todo este apoyo, pero igual prefería una hermana carpintera, la verdad... que labure en una Shell en Ruta 9, la voy a visitar, que esté con los nenes, el 'dorima', qué hiciste el finde, fui a ver Intensamente 2... ¿Qué comemos? Unas albóndigas con arroz, bárbaro... ¿Conocés a algún presidente?, ¡No!".

El cómico también se refirió a Felipe, que tampoco se caracteriza precisamente por el perfil bajo. "¿Feli en qué anda? Es contador público, martillero también, de vez en cuando saque una subasta por ahí, vive en Carapachay, lo visitamos también, comemos albóndigas con arroz, bárbaro", agregó.

Al finalizar, Homero describió -entre el humor y la realidad- con una definición letal cómo es ser hermano de dos mediáticos. "Ta' que lo parió, una acidez tengo acá, acá", remató, contundente.

El detalle del video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato que pasó inadvertido

Días atrás se conoció el video polémico de Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, almorzando con Alberto Fernández, quien por entonces estaba en ejercicio del poder.

Desde entonces, la panelista de Bendita y el ex presidente quedaron en el centro de la escena mediática. La charla romántica que hay entre ellos fue de lo más comentado en los programas de espectáculo, pero hubo un detalle que muchos pasar por alto.

En una nota con Arriba Argentinos, el experto en informática Julio López señaló un aspecto llamativo: “Alberto Fernández entrega un iPhone 15 abierto a la justicia, que es un teléfono bastante nuevo y no se condice con el teléfono que Fabiola tiene en la mano o creemos que tiene la mano, que es el teléfono donde se graba el famoso vídeo que se vio por todos los medios con Tamara Pettinato en la Casa Rosada”.

“A él le secuestran el teléfono actual de uso y lo que Fabiola tenía en su mano era el que él había descartado, que se lo entrega al hijito. En todo caso eso lo aportará Fabiola como prueba porque ella lo tiene en su poder”, advirtió Valeria Sampedro.

“Cuando se investiga a una persona, tanto sea por la causa de los seguros o por el de violencia, el teléfono era del ex presidente. Por lo tanto es sujeto a que la justicia lo requiera y que se analice”, aclaró Julio.

El experto condenó al expresidente porque “nosotros podemos asegurar al día de hoy era que Alberto Fernández era un desprolijo con la parte de las comunicaciones. No hablo desprolijo por su vida sentimental, hablo porque un presidente de la Nación no puede descartar un teléfono”.

“Hay un detalle ahí que pasó bastante desapercibido, que no lo vieron también. El teléfono que Fabiola, o por lo menos la grabación del teléfono del video con Tamara Pettinato, ustedes van a ver qué hace dos tirones. Cuando digo tirones es que el vídeo no tiene fluidez, tiene la sensación de que el video está cargando de la nube. O sea que el vídeo no está almacenado en ese teléfono, sino que está en una nube y ese teléfono que graban tiene acceso a esa nube”, sumó.

Julio destacó que “por lo tanto si el teléfono que Alberto descartó y se vio el video tiene acceso a la nube, entonces tiene acceso a mucha más información. A eso llamó desprolijo, un presidente no puede descartar un teléfono que tiene acceso a toda su nube de información. Tiene que haber gente a los costados que limpian los aparatos que los presidentes dejan de usar o que verifican si alguien quiere regalarle un teléfono al presidente. Un presidente no puede aceptarlo porque adentro puede estar envenenado el teléfono a nivel de software”.

“En este caso este teléfono quedó en manos de Fabiola, pero imagínate si hubiera caído en manos de alguien que lo quiere extorsionar. hay que investigar los dos teléfonos y sí se puede recuperar parte de la información”, concluyó López.