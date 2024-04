La lapidaria opinión de Virginia contra Gran Hermano por el beneficio que le dieron a Bautista

Y Virginia Demo fue precisamente una de las hermanitas a las que peor le cayó la situación, que no dudó en tildarla de injusta. “Me parece mal, y lo voy a ir a hablar con Gran hermano. Me parece para el ort…”, estalló la rubia, a lo que Mascia atinó a responderle que "es parte del juego".

Virginia enojada con beneficiode Bautista - captura gral cocina GH2023.jpg

“No, pero me parece para el ort…. Siempre lo mismo, ¿me entendés? O sea, no hay nada limpio. Y después se enojan, claro, después se enojan cuando unos hacen (complot). Es una mier…. Me parece mal, me parece para el ort…, o sea, sí, te lo digo Gran Hermano y te lo voy a decir en el confesionario también”, completó furiosa la oriunda de La Plata.

Fue allí cuando Zoe coincidió con su compañera y remarcó: “Igual tiene razón, o sea, limpio de eso no hay nada”. Pero el uruguayo intentó calmar los ánimos, al señalar: “Es que en realidad, por eso dijo que es un mega beneficio, porque realmente lo es”.

No conforme con ello, Virginia siguió despotricando realmente enojada contra la producción del reality, al disparar que “eso no es un beneficio, eso es cagar al resto de la gente. Me parece malísimo, pero bueno viene pasando todo esto”. Al tiempo que concluyó espontánea: “Encima soy líder y entonces por eso te digo que es toda una mier... No te dan ganas de hacer estrategia, no te dan ganas de nada. Venimos de dos placas del ort…, entonces me parece para el culo”.

Embed

Quiénes son los nominados de esta semana en Gran Hermano

La gala de nominación de Gran Hermano se adelantó al martes porque este miércoles jugará Libertad vs. River Plate por la Copa Libertadores 2024 y se transmitirá por Telefe. Así, antes de que los jugadores nominaran, sonó el teléfono rojo y Bautista Mascia obtuvo un beneficio espectacular: desde el SUM pudo ver cómo sus compañeros votaron.

El primero en pasar al confesionario fue Martín Ku, quien votó a Darío Martínez Corti y a Zoe Bogach. El jugador tuvo que cambiar su nominación porque fue advertido horas antes por 'Big' sobre un posible complot con Coti Romero. De todas maneras, y aunque haya modificado sus votos, estos fueron anulados.

Luego, pasó Coti y nominó a Martín y a Bautista, pero sus votos también fueron anulados. Después ingresó Juliana 'Furia' Scaglione y fue por Coti y Martín. Más tarde, nominó Emmanuel Vich, quien le dio dos votos a Bautista y uno a Coti. A su vez, Zoe votó a Furia y a Coti. Florencia Regidor también fue por las mismas jugadoras que Zoe: la tatuada y la correntina.

Embed

Por su parte, Darío nominó a Florencia y a Emmanuel; y Virginia Demo, a los 'Bros', Bautista y Martín. Mauro D'Alessio, en tanto, votó a Coti y a Emma. Después, pasó por el confesionario Nicolás Grosman y le dio dos puntos a Federico 'Manzana' Farías y uno a Emmanuel.

Más adelante, nominó Manzana, quien votó a Coti y a Martín. Por último, pasó al confesionario Bautista con toda la información sobre las nominaciones del resto de los jugadores. El uruguayo nominó a Emmanuel y a Darío.

Minutos después de la medianoche, Del Moro anunció que los participantes Coti, Bautista, Emmanuel, Martín y Furia quedaron nominados. El jueves Virginia deberá salvar a uno y subir a otro a placa.