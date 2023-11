Elina, de 33 años, compartió detalles sobre un vínculo especial con la reconocida modelo Pampita, quien ha sido una consejera fundamental en su búsqueda para convertirse en madre. Reveló que Pampita la ha invitado en múltiples ocasiones a una peregrinación a Luján, alentándola con la historia de su propio embarazo. Elina expresó: "Siempre me dice: 'Elina, vení por favor con nosotros a hacer la peregrinación a Luján, que yo también quedé embarazada'".

pampita en luján.jpg La liturgia que Pampita le recomendó a Elina Costantini para que pueda quedar embarazada

Por su parte, Eduardo reveló que ambos visitaron la basílica de la Virgen de Guadalupe, en México, para hacer una petición especial: concebir un hijo. Estos gestos reflejan la determinación y esperanza de la pareja para alcanzar su ansiado sueño de paternidad.

Aclarando rumores del pasado, Elina recordó el año difícil que enfrentaron debido a un problema de salud que prefieren no revelar por el momento. A pesar de los rumores sobre un posible embarazo perdido, la pareja se mantuvo firme en su decisión de no abordar públicamente este tema delicado. "Pasamos un año bastante complicado por un tema de salud del que todavía no estoy preparada para hablar, pero salimos fortalecidos como pareja", compartió Elina.

Con valentía, Elina expresó su deseo de eventualmente compartir su historia, confiando en que podría ofrecer apoyo y aliento a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Aseguró que, después de superar esta tormenta, se encuentra en un buen estado emocional.

Además, la pareja reveló sus planes de celebrar su boda después de haber dado el "sí quiero" por civil en 2020. Elina sueña con casarse embarazada, imaginando un momento único que refleje este nuevo capítulo en sus vidas.

En un acto de resiliencia y amor, Eduardo y Elina Costantini demuestran que la fuerza de su unión es capaz de superar cualquier desafío, manteniendo viva la esperanza de construir un futuro juntos, lleno de amor y familia.