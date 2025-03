La llamativa actitud de Griselda Siciliani por el cumpleaños de Luciano Castro: "Le regalé...".

"¿Qué le regalaste? ¿Hubo un regalo especial?", quiso saber el cronista, Alejandro Guatti. "No le regalé nada... bueno, le regalé mi encanto", precisó Griselda, ante el asombro del periodista.

Por otro lado, la actriz remarcó que no quiere opinar sobre las ex de Luciano para evitar polemizar al respecto. "Si algún día me pasa alguna cuestión mediática grave, hablaría. Por el momento, no me pasó", enfatizó.

Al finalizar, reiteró que no tienen intenciones de meterse en el barro. "Solo voy a hablar de mí, de mi trabajo, y de cosas lindas", sentenció.

Flor Vigna le dedicó un picante tema a la China Suárez ¿o a Griselda Siciliani?: "Roba maridos"

En plena disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Flor Vigna aprovechó el escándalo mediático para promocionar su próximo lanzamiento musical. A tres meses del estreno de su último tema, "Te Juro", la cantante anunció una nueva bachata con un título llamativo: "La Roba Maridos".

A través de sus redes, Vigna no solo mostró un cambio de look, sino que también adelantó parte de la canción: "En el DNI dice Tatiana, pero en el barrio le dicen La Roba Maridos".

En la publicación, la artista explicó que el tema está dedicado a "todas las Tatianas", en referencia a un concepto popularizado por el streamer Martín Cirio, quienusaba el término para describir a mujeres que se interesan en hombres comprometidos.

El uso de esta expresión cobró notoriedad tras el "Wandagate", motivo por el cual Flor Vigna decidió incorporarlo a su nueva canción. Según sugirió, el tema también refleja su propia experiencia cuando estaba en pareja con Luciano Castro, dejando entrever que Griselda Siciliani habría interferido en su relación.

Vigna aún no confirmó la fecha de estreno de "La Roba Maridos", pero esta no es la primera vez que utiliza la polémica como estrategia de promoción. Ya lo hizo con "Picaflor", lanzado poco después de que su ex, Nico Occhiato, oficializara su romance con Flor Jazmín Peña.