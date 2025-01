Luciano Castro reveló el mayor secreto de su apasionado romance con Griselda Siciliani.

“Sí, estamos muy bien. Estamos muy de novios, muy tranquilo. Estamos pasando una adolescencia muy linda”, respondió el galán, con contundencia en sus palabras.

“¿Puede ser que con ella encontraste el estado de disfrutar del presente y del momento?”, le retrucó el notero, adentrándose más en la profundidad de la pareja.

“Griselda es mi novia, mi compañera, y no le cargo tintas a ella. Me las pongo yo, justamente, para ser un novio a la altura, un novio buena onda, un novio que sume. No un lastre”, expuso el galán.

“Somos gente grande. Nos amamos con unas ganas enormes. Compartimos cualquier boludez y está bueno”, cerró Luciano Castro, hablando a fondo de sus sentimientos por Griselda Siciliani en Puro Show.

Embed

La foto más apasionada de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Mar del Plata

Griselda Siciliani y Luciano Castro siguen adelante con su historia de amor y a poco de comenzar el 2025 compartieron la primera romántica postal juntos desde la costa de Mar del Plata.

Desde las redes sociales, el actor subió una historia desde La Feliz donde se lo ve abrazado y besando la frente de su novia al aire libre y ambos abrigados con buzo.

Luciano Castro se encuentra trabajando en la temporada veraniega de Mar del Plata con su unipersonal Caer (y levantarse) en la Sala Chauvin y aprovecha el tiempo libre para pasarlo junto a su pareja Griselda Siciliani a puro amor.

luciano castro griselda siciliani mar del plata.jpg

Lo cierto es que otra vez ambos mostraron el gran momento que atraviesan juntos con una romántica y apasionada foto frente a un espejo donde Luciano besa a Griselda mientras toca con su mano la cola.

La imagen con la manito indiscreta del galán y que la actriz musicalizó con la canción Salud, dinero y amor de Los Rodríguez dio que hablar en las redes en medio del gran momento que viven juntos y enamorados.