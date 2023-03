La llamativa reacción de Julieta Poggio cuando se enteró que novia de Marcos Ginocchio estuvo en la final de Gran Hermano 2022

Embed

"No sabía de esto... En la casa dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia", advirtió Julieta. En el ciclo pasaron imágenes de la visita de Juli Illescas.

"Tengo una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?", preguntó la ex GH. "Sí, fue la primera vez", le aclararon. "Que raro... justo en la final aparece en la tribuna", exclamó la invitada, poniendo en duda los verdaderos intereses de la joven con Marcos.

Emotivo final de Gran Hermano 2022: Marcos ganó y se despidió de la casa

Marcos Ginocchio se consagró como el ganador de Gran Hermano 2022. El salteño obtuvo el 70,83 y se impuso ante Nacho Castañares, que terminó en segundo lugar con el 29,17%.

El joven de 22 años fue el encargado de apagar las luces de la casa más famosa del país. La voz oficial del programa le dijo "adiós" después de 5 meses.

"Muchas felicidades ganador!! Hoy sos el último en salir. ¿Sabes que me gustaría? Que apaguemos las luces de esta casa, que te hizo ganador", expresó Gran Hermano. "Claro que sí", respondió Marcos y, poco a poco, la luz se fue.

En el camino al estudio para encontrarse con Santiago del Moro, el salteño resumió sus sensaciones. "No lo puedo creer. No lo puedo creer. Para mi es un sueño y no puedo creer que sea real", sentenció.