Los crueles comentarios de Evangelina Anderson que desataron el enojo de Ian Lucas

En el mismo programa, Balli opinó sin filtro: “Para mí está dolido, se enamoró, algo le pasó a él por ella y, bueno, hay que soportar aunque sea Ian Lucas, tiene 44 millones de seguidores en Youtube, alguna otra chica va a salir”.

Intentando suavizar el clima, Evangelina destacó las virtudes de su compañero: “Él es súper bueno, es un sol, un divino, no puedo decir nada malo de él, no lo dejaría de seguir nunca”.

Qué contó Yanina Latorre sobre el escandaloso motivo de la separación de Ian Lucas y Evangelina Anderson

El jueves en SQP (América TV) mostraron imágenes que no pasaron desapercibidas: Ian Lucas y Evangelina Anderson fueron captados a los besos, confirmando lo que durante meses había sido apenas un rumor surgido en MasterChef Celebrity (Telefe).

Las fotos dejaron en evidencia que entre la modelo y el joven cantante existía algo más que una amistad, pese a las reiteradas desmentidas que ambos habían hecho en público.

Desde su programa, Yanina Latorre se encargó de dar detalles sobre cómo se desarrolló el vínculo y cuál fue el motivo de la ruptura. “Tengo pruebas del romance. La historia comenzó en la famosa noche de chapada en el boliche y se fueron juntos. Los dos tenían claro la diferencia de edad y él la acompañó muchísimo en el duelo de la separación a ella”, relató la conductora.

“Conoció a sus hijos, siempre con respeto. Fue a su casa y ella le dijo a sus hijos que era nada más que un amigo”, agregó. Luego explicó que la primera gran tensión apareció cuando “llegaron a dormir juntos, compartían y ella tenía ropa en la casa de él. Él siempre tuvo claro que no era una novia pero ella en un momento le pide exclusividad”.

Yanina también subrayó la actitud de Evangelina hacia Ian: “Muy celosa. De hecho adelante mío le hizo una escenita”.

Sobre la dinámica dentro del reality, la panelista fue tajante: “Lo sabía todo Masterchef, ellos chapaban en público, menos cuando fui yo. En las grabaciones chapaban atrás y delante de cámaras, estaban juntos. Todos sus compañeros lo sabían, a mí me tomaron de boluda. Él no se planteó contarlo y ella porque él es mucho más chico o no era el momento. Nunca pretendieron nada”.

Finalmente, Latorre cerró con una reflexión sobre cómo el secreto era imposible de sostener: “Todos el mundo los veían, se sacaban fotos, todo Masterchef les sacaba fotos. Cuando a él le preguntaban se reía y ella ninguneaba. Él se pudrió y la dejó porque ella lo negaba todo el tiempo. Hasta la grabación de la final se siguieron viendo. Eva estuvo en el programa de Vero Lozano y desmintió que hubiera pasado algo entre ellos, eso lo calentó y lo lleva a subir el comunicado”.