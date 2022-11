El padre de El Noba aseguró que recibió golpes y amenazas por parte de la madre del músico

Embed

En diálogo con Karina Mazzoco, el padre del artista que supo ser un referente de la cumbia 420, relató un hecho muy violento que vivió en la puerta del Teatro Colonial, luego de que su hijo menor haya sido invitado a cantar.

"Vanesa me agarró del cuello y me pegó una piña", confesó, y contó que fueron muchas las personas que vinieron y los atacaron, además de amenazarlos para que deje de cantar sus canciones.

"Yo nunca reclamé nada de mi hijo", completó y aseguró que le dijeron que "se quiere llenar de plata con la música de El Noba", cosa que desmintió.

La madre de El Noba se metió en la polémica por el homenaje de L-Gante a su hijo

Luego de que durante el fin de semana trasciendan videos de L-Gante realizando un supuesto homenaje a El Noba, su madre habló en A la tarde (América TV) y aclaró cuál es su postura.

Cuando la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, le preguntó qué opinión le merecía el video que grabó Elián Valenzuela de un grupo de jóvenes en moto por la calle y haciendo wheelie, fue contundente.

"Primero quiero aclarar que mi hijo, cuando chocó, no iba haciendo wheelie. Iba fuerte, pero no estaba haciendo eso", comenzó diciendo Vanesa en su descargo.

"Jamás dije que a mi hijo no le gustara la adrenalina, pero hay un problema con la moto, nombran a mi hijo, por cualquier cosa, nombran a mi hijo", disparó muy molesta y aseguró que "Elián no nombró a mi hijo y no dijo que era un homenaje".

Finalmente, la mamá de El Noba se mostró muy molesta con las declaraciones de Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que repudió este homenaje al cantante y adelantó que L-Gante será denunciado por fomentar pruebas de destreza con un vehículo en la vía pública.

"Me molesta que un funcionario público nombre a mi hijo y diga "ese pibe". Mi hijo tiene nombre y no está para que hablen de él", concluyó.