La mamá de Yanina Latorre, indignada con Marcelo Polino

En esa categoría, competía su hija, que estaba nominada junto a Martín Candalaft y Paulo Kablan. El panelista de Flor de equipo se llevó la estatuilla por su labor en ese ciclo con los temas policiales.

"Mamá está indignada. No sabés la cara de Polino cuando perdí. Parecía que había ganado la Selección argentina", reveló Yanina. "Sos muy importante para él", acotó Ángel.

"¿Lo mostraron a Polino?", preguntó Nazarena. "Sí... y estaba festejando, pero yo nunca lo vi festejar tanto", remarcó la panelista.

Por último, Ángel le consultó a Yanina si no se vieron cara a cara con Polino en algún momento de la ceremonia. "No, no lo vi", sentenció la mujer de Diego Latorre.

Yanina Latorre, con todo contra Ofelia Fernández: "Es una vaga"

El lunes en LAM, Yanina Latorre le contestó a Ofelia Fernández tras sus declaraciones en PH: Podemos hablar.

La legisladora estuvo en el programa de Andy Kusnetzoff y recordó un tuit de la panelista, donde la criticaba diciendo que se levantaba al mediodía y cuestionaba su compromiso con su banca.

"Llegó a la legislatura por tomar colegios. ¿Qué hace? ¿Qué logró?", cuestionó.

Yanina remarcó que no cree que Ofelia se destaque por su labor como legisladora. "Si se levanta al mediodía o no, es indistinto. Me parece una vaga. ¡Y le pagamos el sueldo nosotros!", reiteró.

Por último, la panelista señaló que podría haber usado su presencia en PH para hablar de temas más importantes. "Pierden el tiempo mirando lo que yo pongo en Twitter", remató.