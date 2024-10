La más sincera confesión de Milett Figueroa sobre su noviazgo con Marcelo Tinelli: "El amor me elevó..."

Embed

Al tiempo que agregó con brillo en sus ojos: “Me ha potenciado, me dispara en todos los sentidos. Y creo que, si una pareja no te hace sentir eso, no es amor realmente”.

“También he tenido otras experiencias que no han sido esas. Entonces, quiere decir que no encuentras el amor así nomás. Y cuando aparece, hay que valorarlo”, concluyó rotunda Milett Figueroa.

Las fotos de las románticas vacaciones de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en Panamá

A comienzos de agosto pasado, el conductor Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa viajaron a Panamá, donde disfrutaron de unas paradisíacas vacaciones.

Y fue a través de sus redes sociales que la actriz peruana y el presentador compartieron con sus seguidores espectaculares fotos de los lugares que están visitando juntos.

Milett, por ejemplo, fotografió la gastronomía del país. En sus historias de Instagram, la exparticipante del Bailando subió distintas imágenes de los platos que disfrutó junto a su novio.

La pareja, además, estuvo acompañada por el primo de Marcelo, Luciano 'El Tirri', y amigos. Los tortolitos también mostraron parte del hotel donde se hospedaron y detalles del Casco Viejo de Panamá.

Marcelo y Milett se conocieron hace más o menos un año atrás en el Bailando (América TV) y el flechazo ocurrió en la pista del certamen televisivo.