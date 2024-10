La dura frase de Milett Figueroa sobre Mimi Alvarado que dinamitó todo: "Es una..."

La mujer de Tinelli desmintió esa información. "Yo siento que es todo una fantasía. No sé de donde saca tanta imaginación, realmente es muy tremenda", manifestó.

Pero la cosa no quedó ahí. Cuando le preguntaron si el domingo compartió un almuerzo en familia con Mimi y Marcelo, la peruana lanzó una frase letal: "No almorzamos el domingo con Mimi. Era una comida en familia".

Y remató: "Mimi no es mi familia, es la novia del Tirri. Yo estoy con Marcelo y comparto con la gente que está a su alrededor, pero no comparto con ella".

Embed

Durísimo cruce entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa en el Cantando 2024: "Que no me busque"

Mimi Alvarado cantó en la pista del Cantando 2024 (América) y tras una dura devolución del jurado, donde obtuvo un punto en total, terminó a los gritos con Milett Figueroa.

Todo comenzó cuando la mujer de Marcelo Tinelli comenzó con su devolución y aseguró que nada le había gustado de la performance de Mimi. “Nunca te gustó nada. A mí tampoco me gustó que estuvieras en la pasada de piso", le respondió la participante.

"Yo estoy muy arriba porque vengo de días complicados. Ahora, Milett, a cualquier persona, cantante sea profesional o no, la puede pifiar en el escenario, y yo siempre dije que fui la que tuvo menos tiempo de ensayo. Yo vi un video de Milett, que cantaba e hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo porque hemos compartido momentos, y me encanta, pero ahí te falló lo escénico”, siguió.

Ante su acusación, Milett fue concisa y retrucó: “Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que poder aceptar los puntajes. Ahí está mi puntaje, gracias. No hablo más contigo”.

Mimi Milett

“Hiciste un desastre. Tiene que ver porque a cualquier persona le puede fallar, yo la respeto pero puede pifiar. No me dieron tiempo nunca, me mandaron en pelot… a cantar. Todo mal, todo mal, pero también háganse cargo. Yo le estoy diciendo a Milett, que me puso un 0, e hizo un disparate en los certámenes que ha estado. Póngame 0 y ya está, no tengo mucha paciencia hoy", siguió Mimi.

Acto seguido, reconoció que le dolían las palabras de la jurado por su vínculo familiar. Sin embargo, la modelo peruana disparó: “¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad cada vez que te ponen el micrófono de hablar mal de mí, ¿qué te duele? Me sorprende que digas eso cuando no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente. Aprende a aceptar las críticas”.

“¿Cuando hablé de ti? ¿Sabes cómo despotricaste en el verano? Me hiciste el verano imposible, basta. Tú eres actriz y mientes mucho. Basta Milett. Que no me busque porque me encuentra. No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto", sentenció la participante.