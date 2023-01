La muerte que golpea de cerca a Marcelo De Bellis en medio del éxito de Casados con Hijos

"Les voy a contar una cosa. En plena navidad se fue (físicamente claro) mi otra mamá. No les pedí permiso a mis primos (sus hijos) para publicar esto.. ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ÁNGEL", comenzó el actor su dedicatoria, acompañada de una dulce foto.

"Cada vez que estoy detrás de esa puerta de “Los Argento “ miro al cielo y se que me cuida.. y la escucho en cada aplauso función a función. Canchera.. con un humor ácido.. moderna para su época.. mi tía Argentina. Si mi “otra” MAMÁ", cerró, muy angustiado aunque agradecido por el vínculo con su "otra mamá"

Sensacional estreno de Casados con Hijos: las fotos

En la noche del jueves, el público ovacionó al elenco de Casados con Hijos, en el debut del show teatral más esperado de los últimos años.

En un Teatro Gran Rex a pleno, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi, desplegaron todo su humor y carisma en la puesta teatral de la serie que se convirtió en clásico de la televisión argentina a través de la pantalla de Telefe.

Con la conexión y mística intacta como hace 17 años, los actores volvieron a ponerse en el rol de esos personajes entrañables pero esta vez con el público en vivo. Pepe, Moni, Coqui, Paola, Dardo y la reciente incorporación de Azucena, despertaron las carcajadas de los miles y miles de espectadores ansiosos por volver a disfrutar de Casados con Hijos, el ciclo que se volvió un fenómeno de culto que traspasó generaciones.

Casados con hijos (adaptación de la serie americana “Married with children”, de Sony Pictures Entertainment), cuenta con libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe.

El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Entertainment. Las entradas están en venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.

