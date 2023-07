La novia de un destacado personaje que entró de colada a los premios Martín Fierro 2023: "No tenía invitación"

"Él está allá en su mesa, así que estoy yendo y viniendo. Yo vine porque decidí que quería venir, que podía venir. Alfa, que es mi novio, estaba invitado", agregó.

Al ser consultada por los controles de ingreso, Delfina explicó: "Como yo soy la pareja de Alfa, que sí estaba invitado, entramos sin ningún problema. No es que yo me metí. La invitación fue para mi pareja y yo entré con él".

La joven comentó que aceptó ubicarse en una mesa distinta a la de Alfa porque efectivamente ella no tenía invitación. "Yo no me voy a tomar el atrevimiento de ir a la mesa de Telefe. Por eso, estoy acá", aseguró.

Al finalizar, Delfina remarcó que el ex Gran Hermano fue quien le permitió acceder a la fiesta de la TV. "No tengo silla numerada, porque no tenía acreditación, pero estoy porque entré con él. Vine con él y me voy con él", cerró.

Premios Martín Fierro 2023: Gran Hermano se llevó el Oro

Gran Hermano 2022 se consagró con el Oro en los Premios Martín Fierro 2023. El famoso reality arrasó en la ceremonia de APTRA, que contó con la trasmisión oficial de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

El formato internacional se impuso en la categoría Producción integral y Reality. Además, Santiago Del Moro recibió una estatuilla en Labor conducción masculina y Eugenio Gorkin se impuso como director de no ficción.

Damián Betular y Germán Martitegui, en representación de MasterChef -los ganadores del Oro en la edición 2022 de los Martín Fierro-, fueron los encargados de otorgar el galardón a todos los que fueron parte de Gran Hermano.

Santiago del Moro agradeció el reconocimiento junto a algunos de los ex participantes de Gran Hermano, Alfa, Nacho Castañares, La Tora, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Daniela Cellis.

"Este Martín Fierro es el fruto del laburo, del sacrificio, de mucha gente. Es un programa que nunca para. Volvieron los veinte puntos de rating a la TV argentina. ¡Aguante Gran hermano! Gracias por tanto", expresó el conductor.

"Ganar el Oro es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, a la pasión. Agradecer a Paramount, a Pluto, a Kuarzo, a Telefe, a toda la gente que está detrás de este programa", concluyó Dario Turovelzky, directivo de Viacom y Telefe.