La palabra de Alcides tras sufrir un accidente que casi le cuesta la vida: "Al agua no entro más"

Alcides Miguel Berardo Palacio, quien comenzó su carrera en 1976, explicó que su columna está desviada. "Tengo un problema de cintura y de columna. Hace 55 años que toco el acordeón. Ese peso adelante me fue torciendo. Cuando tenés 25, 30 años está todo bien, cantás, saltás. Pero con los años el peso te va doblando y tengo ese problema grave de la columna desviada. Entonces, el traumatólogo me recetó pileta, ejercicios en el agua. Lo estaba haciendo los martes y los jueves", contó.

Acto seguido, el cantante de música tropical detalló cómo fue el accidente. "Como yo no sé nadar, me muevo en la parte donde hay 1,50 metros, porque hay que hacer gimnasia con los brazos abajo del agua. Yo estaba a 60 centímetros, ya había terminado los ejercicios, y me fui a sentar con un flota flota, me lo puse en la espalda, en un brazo", relató.

Y sostuvo: "No sé qué pasó, me resbalé con un pie, perdí el equilibrio y se salió el flota flota. Alcides quedó boca abajo... y ahí empezó la desesperación".

Los accidentes suelen dejar secuelas y miedos en las personas, y Alcides no fue la excepción: "Fue un susto y al agua no entro más. Ahora estoy buscando dónde voy a hacer gimnasia pero sin agua. Me estresa mucho lo que pasó".

El accidente de Alcides en una pileta que casi le cuesta la vida: "Se desvaneció en el agua"

El cantante Alcides sufrió un tremendo accidente en una pileta, según detallaron en El Run Run del Espectáculo. "Casi se ahoga", precisaron en el programa de Crónica TV.

El artista tenía que presentarse en el ciclo de Fernando Piaggio y Lio Pecoraro. Sin embargo, el intérprete de "Violeta" no pudo asistir porque tuvo un imprevisto.

"Él tiene un marcapasos. Su médico le recomendó hacer aquagym. En la pileta tuvo un mal movimiento, se desvanece en el agua y casi se ahoga. Fue tremendo. Lo pasó muy mal", detalló Piaggio.

Lio indicó que, tras el hecho, desde la producción se comunicaron con el artista, quien se disculpó por su ausencia. Además, el periodista explicó que está recuperándose luego de una pequeña intervención: "Le acaban de cambiar el marcapasos en la Fundación Favaloro".

"Me salvaron porque no era mi final", fueron las palabras de Alcides a la producción del Run Run del Espectáculo tras el dramático hecho.