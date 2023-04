La palabra del prestigioso conductor que podría quedarse a cargo de La Peña de Morfi: "La charla existió"

Luego aclaró: "La charla existió, pero existió antes de lo de Jey Mammon. Un grupo de productores del programa me dijo en ese momento que estaría bueno que yo estuviera en el programa, pero yo le contesté que estaba en Mitre Córdoba, y ahora renové por dos años más con la radio. Además tengo mi programa en Telefe Córdoba, estoy instalado acá y aceptar una propuesta así significaría un gran cambio”.

“Hace unos años hubieras aceptado, pero ahora no sé. Igual no hubo ninguna propuesta concreta por parte del canal”, destacó.

“Yo como invitado iría, he ido muchas veces cuando Gerardo Rozín me solicitaba para ir al piso o para salir por Zoom. Ahora está Georgina Barbarossa y lo hace muy bien. Sería faltarle el respeto a ella. Y además Jey dijo que tiene contrato con Telefe hasta fin de año en medio de la delicada situación que se vive de la cual no se sabe cómo terminará”, cerró Mateyko.

-Juan Alberto Mateyko-

La drástica decisión de Jey Mammon tras la denuncia por abuso sexual

Tras las entrevistas que Jey Mammon dio a Jorge Rial (C5N) y Baby Ectchecopar (A24) en su intento por limpiar su imagen al salir a la luz la escandalosa denuncia por abuso sexual en su contra que presentó Lucas Benvenuto en la Justicia, el ex conductor de Telefe piensa en irse del país.

Así lo aseguró Rodrigo Lussich desde Socios del espectáculo (El Trece), en medio del análisis de la charla que Jey mantuvo en el programa Basta Baby en la pantalla de A24.

“La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como él pretende salir y ver qué pasa" afirmó el periodista uruguayo, y sumó: "Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también”.

Y mientras el periodista dejó clara su opinión sobre el proceder y la postura de Mammon tildándolo de soberbio y cínico al asegurar que lo está "cuidando" a Lucas con sus declaraciones, Lussich comentó cuál será la próxima entrevista que dará el ex conductor de La Peña de Morfi, algo que el propio Jey Mammon había adelantado en la entrevista con Baby Etchecopar en A24.

“Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en las redes sociales, que no lo incluía a él”, concluyó así el periodista del Trece.