La palabra de Marcela Pagano tras ser señalada como tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

“Yo hablé con Marcela Pagano y no tiene idea de dónde salió todo esto", precisó la panelista en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece. Y remarcó: "La noté sorprendida. Sólo los entrevistó por separado y juntos como pareja".

“Ella está embarazada de siete meses y medio, está pensando en su bebé, y no quiere pensar que esto sea una opereta política", continuó Brey.

Y dejó en claro por qué Marcela Pagano intenta no darle trascendencia a estos rumores: "Por la situación de su embarazo no quiere cargarse con esta mala enrgía. Para ella es un tema que no tiene ni pies ni cabeza".

A lo que Adrián Pallares apuntó: "Desmiente Marcela Pagano. En el entorno de Pampita dicen que hay chats entre Marcela Pagano y Roberto García Moritán".

Marcela Pagano

Rompió el silencio: los primeros posteos de Pampita en medio de la separación con Moritán

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán afrontan su momento de mayor turbulencia juntos desde el casamiento en noviembre de 2019.

Ante los rumores de fuerte crisis y separación y el silencio público de ambos en no aclarar los trascendidos, ahora salen a la luz los primeros posteos en redes de la modelo.

En las últimas horas, Pampita compartió desde sus historias dos imágenes, una compartiendo con amigas e hijas la tarde a puro sol. "Tarde de chicas...", expresó.

pampita primeros posteos en los rumores de separacion de roberto garcia moritan 3.jpg

Y en la otra postal, eligió una de ella en su última visita en soledad a México disfrutando de las históricas pirámides.

No conforme con eso, la modelo subió a su feed una parte de una sesión de fotos que hizo para una firma de indumentaria que la tiene contratada desde hace años.

Como era de esperar y en la misma postura que tomó hasta el momento, Pampita no hizo alusión absolutamente a nada acerca de los rumores de crisis y distancia con Moritán, padre de su hija Ana.

Mirá los primeros posteos de Pampita tras conocerse la crisis y rumores de separación de Moritán.

pampita primeros posteos en los rumores de separacion de roberto garcia moritan.jpg