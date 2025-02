La particular coincidencia de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

Es así que por estos días los tres protagonistas del culebrón de la farándula porteña de este verano no dejaron de mostrarse desde sus redes sociales paseando por Estambul. “Frente al Bósforo nos comemos un choclito”, contó el acompañante de Wanda, Kennys Palacios, en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara y Kennys Palacios en el Bósforo.jpeg

Claro que la sorpresa llegaría apenas minutos después cuando Icardi publicó en su cuenta de la misma red social una serie de fotografías junto a la China Suárez con una particular dedicatoria amorosa.

“Que las olas de Bósforo nos susurren promesas de amor mientras nos abrazamos en su orilla. Una ciudad donde la historia y la magia se entrelazan, donde una parte de mí siempre pertenecerá", escribió el futbolista.

Así, no tardó mucho tiempo para que los internautas sacaran sus propias conclusiones luego de que la cuenta @elejercitodelam mostrara las pruebas de que por pocos minutos Mauro Icardi y la China Suárez no se cruzaron personalmente con Nara y su peluquero, Kennys Palacios, a miles y miles de kilómetros de distancia de Buenos Aires. ¿Coincidencia o mojada de oreja?

Mauro Icardi y China Suárez en el Bósforo.jpeg

El enojo de Wanda Nara por la presencia de la China Suarez en su casa de Turquía

En medio del furor por haber ganado un importante premio en Turquía, el lunes por la noche Wanda Nara hizo un vivo para charlar con sus seguidores y respondió sin filtro a todas las preguntas, incluso relacionadas a la China Suárez.

En ese sentido, muchos de los espectadores se preguntaron por qué la conductora no se alojó en su propiedad de Estambul y si había podido recuperar las pertenecías, como ropa y carteras, que tenía guardadas allí.

Wanda Nara en vivo

"No las recupere, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece", deslizó acerca de sus cosas.

Así mismo, aclaró por qué no iba a la propiedad yen referencia a la presencia de la China aseguró: “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar".

Minutos después, ya que se encuentra en Turquía con su estilista y mejor amigo bromeó: "Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas".