"La peor noche": se supo lo que sucedió con Morena Rial en Navidad mientras sigue presa

Cipolla señaló que habló con la hija de Jorge Rial y afirmó: “Se fue a dormir temprano. Ella está sola y luego de las 20 no se puede mover de la celda”.

Cabe recordar que a fines de septiembre la Justicia revocó la excarcelación de Morena Rial en la causa por robo agravado, ya que no cumplió con las medidas procesales.

Desde entonces, Alejandro Cipolla fue su abogado, hasta que hace casi dos semanas anunció su apartamiento de la causa para preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso.

Morena Rial

Qué dijo Alejandro Cipolla tras renunciar a la defensa de Morena Rial

Hace unos 10 días, Alejandro Cipolla sorprendió al mundo del espectáculo y del ámbito judicial al publicar un extenso y filoso comunicado en sus redes sociales, donde explicó por qué decidió dar un paso al costado y dejar de representar legalmente a Morena Rial, quien permanece detenida desde hace varios meses en el penal de Magdalena.

La decisión del abogado no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión, ya que fue el propio Cipolla quien eligió hacer pública su postura a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram. Allí, sin rodeos y con un tono firme, el letrado abrió su descargo con una declaración que dejó en claro que la determinación no fue tomada a la ligera ni de manera improvisada. “Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, señaló.

En la misma línea, Cipolla explicó que su alejamiento responde a la necesidad de resguardar el normal desarrollo del proceso judicial y evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Según detalló, su decisión apunta a cuidar tanto su rol profesional como la causa en sí. “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, subrayó, dejando en claro que el conflicto informado por la Justicia fue determinante para tomar esta postura.

Sin embargo, el abogado también aprovechó el espacio para marcar una fuerte posición frente al rol de los medios y su libertad de expresión. Lejos de bajar el perfil o adoptar una actitud de silencio, Cipolla dejó en claro que seguirá manifestando su opinión públicamente, más allá de las presiones que puedan existir. “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”, lanzó, con una frase que no tardó en generar debate y comentarios en redes sociales.

Por último, el letrado fue categórico y buscó despejar cualquier tipo de especulación que pudiera surgir en torno a su salida de la defensa de Morena Rial. Con un mensaje directo, aclaró que no hay segundas intenciones ni motivos ocultos detrás de su decisión. “Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”, concluyó, poniendo punto final a su descargo y dejando en claro su postura ante la opinión pública.