Sale 2x1: el video con la curiosa queja de Georgina Barbarossa al cumplir años en Navidad

Además del video, Georgina Barbarossa acompañó la publicación con el siguiente mensaje: "¡Hoy es mi cumple! ¡Soy muy feliz! Gracias, gracias, gracias. La vida siempre puede ser maravillosa".

En las imágenes la animadora del ciclo A la Barbarossa (Telefe) aparece con un pan dulce con una velita en el medio simulando una torta de cumpleaños y dando muestra de la unión que siempre tiene en ambas fechas, recibiendo además cariñosos mensajes de sus fans virtuales.

Así también abrió un debate entre sus seguidores sobre lo que se siente cumplir años el mismo día que la Noche Buena y los regalos de Papá Noel en el Arbolito que se unen al de su cumpleaños.

georgina barbarossa posteo cumpleaños y navidad

Georgina Barbarossa dio detalles impactantes sobre el asesinato de su marido, El Vasco Lecuna

Georgina Barbarossa contó detalles desconocidos sobre el crimen de su marido, Miguel El Vasco Lecuna, ocurrido el 2 de noviembre de 2001 en Palermo cuando viajaba en un taxi que fue abordado por delincuentes en un asalto.

En una profunda charla con Andrea Rincón, la conductora recordó con dolor que “El Vasco usaba un reloj importante, un Rolex, yo creo que fue eso. Fue al azar, se metió en un taxi corriendo para ir a casa, y ahí lo quisieron robar, se defendió, lo acuchillaron y se murió. Se murió, no llegó”.

Georgina Barbarossa también detalló cómo recibió la fatal noticia y lo que vivió en las horas posteriores al trágico episodio: “Me llamaron del hospital Rivadavia, para que vaya urgente, que mi marido había tenido un accidente. Y ya ahí me latió mal o sea, pasó algo malo".

"Llegué y al poquito tiempo se murió. Yo sé que los médicos hicieron absolutamente de todo para poder salvarlo. Pero fue terrible”, continuó la conductora a flor de piel.

Y además salió al cruce de algunos comentarios infundados que se instalaron en ese momento de absoluto dolor para ella y su familia: “La gente salió a decir que Vasco era narcotraficante. Y Vasco no era narcotraficante. Vasco había estado internado un montón de tiempo en una clínica por alcoholismo y adicción. Pero eso no significa que sea narcotraficante. Es lo que todo el mundo empezó a unir”, concluyó.