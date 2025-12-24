Sale 2x1: el video con la curiosa queja de Georgina Barbarossa al cumplir años en Navidad

Las fiestas de fin de año suelen ser motivos de encuentros familiares y festejos y también de análisis para otras personas que cumplen justo en estas fechas tan especiales como es el caso de Georgina Barbarossa.
La conductora Georgina Barbarossa cumplió años el 24 de diciembre y planteó un particular tema a través de las redes sociales al unirse su día de nacimiento con la Navidad.
A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, la conductora de Telefe se "quejó" por la fecha en que cumple años (justo el 24 de diciembre) donde suelen hacerle un solo regalo uniendo de esta manera su cumpleaños con la Navidad.
Georgina compartió un video muy divertido posando con un cartel de papel de regalo que decía "feliz Navidad y feliz cumple", y agregó al respecto: "¡Hoy es mi cumpleaños!", comenzó con alegría la grabación.
Y después, en un tono más bajo, remarcó: "Pero es 24 de diciembre, siempre un solo regalo. Igual feliz cumpleaños para mí y para todos los que cumplen el 24 de diciembre".
Además del video, Georgina Barbarossa acompañó la publicación con el siguiente mensaje: "¡Hoy es mi cumple! ¡Soy muy feliz! Gracias, gracias, gracias. La vida siempre puede ser maravillosa".
En las imágenes la animadora del ciclo A la Barbarossa (Telefe) aparece con un pan dulce con una velita en el medio simulando una torta de cumpleaños y dando muestra de la unión que siempre tiene en ambas fechas, recibiendo además cariñosos mensajes de sus fans virtuales.
Así también abrió un debate entre sus seguidores sobre lo que se siente cumplir años el mismo día que la Noche Buena y los regalos de Papá Noel en el Arbolito que se unen al de su cumpleaños.
Georgina Barbarossa contó detalles desconocidos sobre el crimen de su marido, Miguel El Vasco Lecuna, ocurrido el 2 de noviembre de 2001 en Palermo cuando viajaba en un taxi que fue abordado por delincuentes en un asalto.
En una profunda charla con Andrea Rincón, la conductora recordó con dolor que “El Vasco usaba un reloj importante, un Rolex, yo creo que fue eso. Fue al azar, se metió en un taxi corriendo para ir a casa, y ahí lo quisieron robar, se defendió, lo acuchillaron y se murió. Se murió, no llegó”.
Georgina Barbarossa también detalló cómo recibió la fatal noticia y lo que vivió en las horas posteriores al trágico episodio: “Me llamaron del hospital Rivadavia, para que vaya urgente, que mi marido había tenido un accidente. Y ya ahí me latió mal o sea, pasó algo malo".
"Llegué y al poquito tiempo se murió. Yo sé que los médicos hicieron absolutamente de todo para poder salvarlo. Pero fue terrible”, continuó la conductora a flor de piel.
Y además salió al cruce de algunos comentarios infundados que se instalaron en ese momento de absoluto dolor para ella y su familia: “La gente salió a decir que Vasco era narcotraficante. Y Vasco no era narcotraficante. Vasco había estado internado un montón de tiempo en una clínica por alcoholismo y adicción. Pero eso no significa que sea narcotraficante. Es lo que todo el mundo empezó a unir”, concluyó.