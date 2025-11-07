La inesperada reacción de Eva De Dominici cuando le preguntaron por su separación
En una nota con LAM, Eva De Dominici sorprendió con su reacción al ser consultada por el fin de su relación con Eduardo Cruz.
7 nov 2025, 18:00
La inesperada reacción de Eva De Dominici cuando le preguntaron por su separación
En medio de los rumores que confirmaron su ruptura con Eduardo Cruz, Eva De Dominici volvió a quedar en el centro de la escena. La actriz fue abordada por las cámaras de LAM (América TV) durante un evento en Buenos Aires y su reacción ante la pregunta sobre la separación no pasó desapercibida.
El notero del ciclo que conduce Ángel de Brito quiso saber cómo se encontraba tras la confirmación de su separación del hermano de Penélope Cruz, con quien estuvo en pareja durante ocho años y tuvo un hijo, Cairo. Sin embargo, Eva se mostró visiblemente incómoda. “No quiero hablar de mi familia ahora”, respondió en un intento por cerrar el tema rápidamente.
A pesar de su esfuerzo por esquivar las preguntas, la actriz no logró disimular su nerviosismo. Con una sonrisa tensa y sin saber muy bien cómo salir de la situación, intentó mantener la cordialidad frente a las cámaras, pero terminó interrumpiendo la entrevista. “Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”, dijo antes de retirarse, dejando a todos con la sensación de que el tema la afecta más de lo que quiere mostrar.
Desde que Ángel de Brito confirmó la separación en vivo, De Dominici optó por el silencio absoluto. Ni en redes sociales ni en declaraciones públicas ha hecho referencia al fin de su relación con Cruz. Su última aparición, con gestos esquivos y una actitud distante, pareció confirmar que no tiene intenciones de hablar del tema en el corto plazo.
Embed
Qué contestó Eva De Dominici sobre el supuesto romance con Lenny Kravitz
Después de que tomaran fuerza los rumores que vinculan sentimentalmente a Eva De Dominici con el reconocido músico internacional Lenny Kravitz, la actriz argentina decidió enfrentar las versiones y aclarar públicamente cuál es la verdadera relación que la une al artista, quien se encuentra en el país tras brindar un show esta semana.
Mediante un comunicado oficial, De Dominici dejó en claro que no existe ningún vínculo amoroso entre ella y Kravitz, sino que mantienen una relación basada únicamente en la amistad. "Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida 'personal' de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz, dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante", expresa el texto difundido por su equipo de prensa.
Además, se detalló que "Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella", y que "no pudo acompañar a Kravitz en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación", lo que refuerza que su presencia en el país responde únicamente a compromisos laborales.
Por último, el comunicado aclara que la actriz fue invitada el martes"a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda", dejando en claro que su participación en ese encuentro se dio en un contexto social y familiar, sin ninguna connotación romántica.