Wanda Nara asombró al revelar lo que más le dolió de la separación de Maxi López: "Lloraba..."

Dejando de lado el humor, habló con sinceridad sobre lo que más la marcó y reveló un dato de cómo fueron los primeros días sin estar con él: "La vida en familia. Lloraba todas las noches pidiendo que Maxi se enamore, que tenga una novia y que esté bien. Yo lo quería como persona. Mis amigas me decían: 'Lo peor que hiciste fue dejar a Maxi soltero, no va a dejar a una mujer en pie', y vos llorando por él. Yo decía que, en el fondo, estaba mal; me extraña"

"Descansé en paz cuando me enteré de que estaba en pareja", cerró sobre este tema.

Qué extrañó Maxi López de Wanda Nara

Maxi López también se sometió al juego que planteó Grego Rosello en su programa de Telefe, y confesó que le dolió de su separación con Wanda Nara.

"Lo que me costó fue que se desarmó la familia, y eso me pesó muchos años", confesó con honestidad, dejando en evidencia el impacto emocional que le generó el final de la relación y las consecuencias que tuvo en su vida personal. El exjugador reconoció que, más allá de los conflictos mediáticos, lo que más le dolió fue perder la dinámica familiar que habían construido durante años.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos logró recomponerse por el bienestar de Valentino, Constantino y Benedicto, quienes hoy disfrutan de la madurez y el entendimiento que sus padres alcanzaron. Atrás parecen haber quedado los años de disputas judiciales y tensiones mediáticas: ahora, tanto Wanda como Maxi priorizan la armonía y el acompañamiento en la crianza de sus hijos adolescentes.