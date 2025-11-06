Wanda Nara asombró al revelar lo que más le dolió de la separación de Maxi López: "Lloraba..."

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron a todos al participar de una entrevista conjunta en Fernet con Grego (Telefe), donde hablaron abiertamente sobre lo que cada uno extrañó del otro durante el tiempo que estuvieron separados.
Wanda Nara habló a corazón abierto sobre cómo vivió los primeros momentos tras su separación de Maxi López, una etapa que, según reconoció, fue de las más difíciles de su vida.
Tras años complicados marcados por disputas mediáticas y conflictos judiciales, la expareja logró reconstruir un vínculo más estable y sano. En el centro de esas tensiones siempre estuvieron sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, quienes fueron un factor clave para que ambos buscaran un acercamiento.
Como suele suceder en toda relación que llega a su fin, la separación no fue para nada sencilla. Es un proceso de aprendizaje y aceptación: comprender que los recuerdos permanecen únicamente como eso, recuerdos, y que las costumbres, hábitos y rutinas que uno compartía con la otra persona poco a poco se van desdibujando. Nara y López confesaron que costó acostumbrarse a vivir sin el otro.
"La tarjeta de crédito me hacía falta. Me cortó todo y tuve que volver a Buenos Aires a trabajar, y encima te pagan a 30 días. Quedé seca, porque la cuenta bancaria, cuando entré, me desconocía y la tarjeta me daba denegada", bromeó Wanda a Grego Rosello sobre la drástica decisión que tomo el exfutbolista ni bien cortaron la relación.
Dejando de lado el humor, habló con sinceridad sobre lo que más la marcó y reveló un dato de cómo fueron los primeros días sin estar con él: "La vida en familia. Lloraba todas las noches pidiendo que Maxi se enamore, que tenga una novia y que esté bien. Yo lo quería como persona. Mis amigas me decían: 'Lo peor que hiciste fue dejar a Maxi soltero, no va a dejar a una mujer en pie', y vos llorando por él. Yo decía que, en el fondo, estaba mal; me extraña"
"Descansé en paz cuando me enteré de que estaba en pareja", cerró sobre este tema.
Maxi López también se sometió al juego que planteó Grego Rosello en su programa de Telefe, y confesó que le dolió de su separación con Wanda Nara.
"Lo que me costó fue que se desarmó la familia, y eso me pesó muchos años", confesó con honestidad, dejando en evidencia el impacto emocional que le generó el final de la relación y las consecuencias que tuvo en su vida personal. El exjugador reconoció que, más allá de los conflictos mediáticos, lo que más le dolió fue perder la dinámica familiar que habían construido durante años.
Con el paso del tiempo, la relación entre ambos logró recomponerse por el bienestar de Valentino, Constantino y Benedicto, quienes hoy disfrutan de la madurez y el entendimiento que sus padres alcanzaron. Atrás parecen haber quedado los años de disputas judiciales y tensiones mediáticas: ahora, tanto Wanda como Maxi priorizan la armonía y el acompañamiento en la crianza de sus hijos adolescentes.