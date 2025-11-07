Otro duro revés judicial para Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi

La actriz también remarcó que el argumento de la defensa carece de sustento: “Primero porque no es inocente y se demostró, segundo porque no estuvo indefenso: tuvo seis abogados y apeló a todas las estrategias de dilatación posibles. Ahora pretende decir que fue un juicio injusto cuando fue él quien se opuso a que fuera por jurados, como yo pedía”.

Respecto a los supuestos motivos familiares esgrimidos por Contardi, Prandi aclaró: “En el informe que salió ayer dice que el tribunal de Campana mandó un estudio ambiental y psicológico para la madre de su hija, y que fue dada de alta, que no tiene ningún problema y está en condiciones perfectas para seguir su vida”. Además, enfatizó que “él no merece ese beneficio. Cuando sos culpable y se demostró que lo sos, no tendrías por qué tener el privilegio de estar en tu casa leyendo un libro y gozando de la libertad que tenemos los demás”.

El caso de Julieta Prandi se convirtió en un símbolo de lucha por la protección judicial de las víctimas de violencia de género. Tras años de hostigamiento y un extenso proceso judicial, la actriz continúa reclamando que la justicia mantenga su seguridad y la de sus hijos. La reciente decisión de negar la domiciliaria a su exmarido representa, para ella, un nuevo avance en ese camino.

¿Apareció una foto de Claudio Contardi en prisión?

Claudio Contardi fue condenado en agosto por la Justicia a 19 años de prisión por abuso sexual reiterado, violencia psicológica, económica y amenazas contra su ex, Julieta Prandi.

A poco más de un mes de su ingreso al penal, se viralizó una foto que muestra su deteriorado estado físico y emocional. Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien consiguió la imagen del empresario en el Penal N° 41 de Campana.

“En seis meses va a tener un resultado la apelación que hizo su abogado, Fernando Sicilia, ante la Cámara de Casación. Las opciones son que lo declaren nulo o le bajen la pena”, explicó Mauro Szeta, invitado al programa que conduce Ángel de Brito. “Me dicen que está muy mal y que solamente lo visitan la esposa, la hermana y los suegros”, agregó, y sumó que “la madre (del condenado) está muy mal y lo visitó solo una vez en este tiempo”.

“Todos coincidieron en que se omitió una audiencia legal, que debía hacerse, para que él renuncie a su derecho de juicio por jurado”, detalló Szeta, señalando que se trató de un error del Tribunal Oral.

Por su parte, Ochoa, quien accedió a la imagen, aseguró que Contardi “está absolutamente deprimido por las visitas, muy desmejorado, mal y no come” y añadió que “no sale a hacer las actividades”. También remarcó que el pedido de prisión domiciliaria se había presentado con el argumento de que el condenado tenía un hijo recién nacido.

“En las imágenes lo estaban trasladando de pabellón a otro”, comentó Ochoa, y aseguró que para estas fotos le pidieron que mire hacia adelante porque “siempre está cabizbajo”. “Estas fotos son de hace dos días”, confirmó el panelista.