El romántico gesto de Marcelo Tinelli al mensaje de Milett Figueroa en medio de la interna familiar
En medio del conflicto familiar de los Tinelli, Milett Figueroa expresó su amor por Marcelo con un mensaje emotivo que él no tardó en responder.
6 nov 2025, 21:35
Mientras la familia Tinelli atraviesa una de sus semanas más agitadas, con tensiones expuestas tras el fuerte descargo de Juanita Tinelli en redes sociales,Milett Figueroa decidió expresarse con un gesto de apoyo incondicional hacia su pareja, Marcelo Tinelli.
La modelo y actriz peruana compartió en sus historias de Instagram una imagen con la definición de la palabra “familia”. “La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría”, dice el posteo.
Además, Milett acompañó la publicación con una declaración directa y cargada de afecto: "Marcelo, te amo”. A sus palabras les sumó un corazón rojo y el símbolo del infinito, reforzando la idea de un amor sólido y sin fecha de vencimiento.
La respuesta de Tinelli no tardó en llegar. El conductor replicó la historia en su propia cuenta y escribió: “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”. Milett, por su parte, reafirmó su compromiso emocional con un nuevo mensaje: “Amor, siempre. Te amo mucho”.
Este intercambio público de cariño entre ambos se da en un contexto delicado para el entorno familiar de Tinelli, donde las internas parecen haber salido a la luz con fuerza. Sin embargo, la pareja se muestra unida y firme, dejando en claro que, al menos en lo personal, el vínculo entre ellos atraviesa un momento de gran solidez.
Desde que comenzaron su relación durante el Bailando 2023, Milett y Marcelo han enfrentado rumores, críticas y especulaciones. No obstante, con cada aparición pública o gesto en redes, refuerzan su conexión y se muestran más afianzados que nunca.
Qué dijo Mica Tinelli en medio del feroz conflicto familiar
Hace algunos días, Juanita Tinelli encendió la mecha con un fuerte mensaje en sus redes, dejando al descubierto una interna familiar que sacudió al clan Tinelli. Este jueves, en una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV), Mica Tinelli rompió el silencio y se refirió al tema.
Pese a que tenía compromisos con su marca de indumentaria, la hija de Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para conversar con Yanina Latorre. Su actitud llamó la atención, ya que suele mantenerse al margen de los conflictos mediáticos que involucran a su entorno más cercano.
"Mica, ¿cómo estás? Solo quiero hacerte una pregunta. Saber cómo estás y si te empezaste a enojar por todo lo que hablaron de tu padre", le planteó la conductora. "Sí, me parece una falta de respeto y un hostigamiento que no me parece justo para nadie", manifestó Mica.
"¿Hablaste con Juana?", insistió Yanina. "Está bien. Estamos tratando de estar bien entre todos en la familia", respondió la diseñadora, visiblemente afectada por el revuelo que generó el posteo de su hermana menor.
Debido a la cantidad de medios que intentaban obtener su testimonio, Mica se vio obligada a cortar la charla. "Te quiero Yani, pero me tengo que ir", cerró con cariño.