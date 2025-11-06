El romántico gesto de Marcelo Tinelli al mensaje de Milett Figueroa en medio de la interna familiar

Este intercambio público de cariño entre ambos se da en un contexto delicado para el entorno familiar de Tinelli, donde las internas parecen haber salido a la luz con fuerza. Sin embargo, la pareja se muestra unida y firme, dejando en claro que, al menos en lo personal, el vínculo entre ellos atraviesa un momento de gran solidez.

Desde que comenzaron su relación durante el Bailando 2023, Milett y Marcelo han enfrentado rumores, críticas y especulaciones. No obstante, con cada aparición pública o gesto en redes, refuerzan su conexión y se muestran más afianzados que nunca.

milett respuesta marcelo tinelli

Qué dijo Mica Tinelli en medio del feroz conflicto familiar

Hace algunos días, Juanita Tinelli encendió la mecha con un fuerte mensaje en sus redes, dejando al descubierto una interna familiar que sacudió al clan Tinelli. Este jueves, en una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV), Mica Tinelli rompió el silencio y se refirió al tema.

Pese a que tenía compromisos con su marca de indumentaria, la hija de Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para conversar con Yanina Latorre. Su actitud llamó la atención, ya que suele mantenerse al margen de los conflictos mediáticos que involucran a su entorno más cercano.

"Mica, ¿cómo estás? Solo quiero hacerte una pregunta. Saber cómo estás y si te empezaste a enojar por todo lo que hablaron de tu padre", le planteó la conductora. "Sí, me parece una falta de respeto y un hostigamiento que no me parece justo para nadie", manifestó Mica.

"¿Hablaste con Juana?", insistió Yanina. "Está bien. Estamos tratando de estar bien entre todos en la familia", respondió la diseñadora, visiblemente afectada por el revuelo que generó el posteo de su hermana menor.

Debido a la cantidad de medios que intentaban obtener su testimonio, Mica se vio obligada a cortar la charla. "Te quiero Yani, pero me tengo que ir", cerró con cariño.