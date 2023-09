La pregunta al hueso de Ángel de Brito a Camila Homs sobre Rodrigo De Paul: "Hasta acá"

“Sentía que no estaba preparada para esto, pero me terminaron de convencer pensando que era una experiencia única”, reveló la modelo antes de bailar.

Más tarde, luego de la coreografía, fue el turno de la devolución del jurado y Ángel de Brito hizo una pregunta al hueso. "Lo escuché a Marcelo decir que tenés muy buena relación con De Paul. ¿Es así?", le consultó el conductor de LAM. "Está bien, cordial", dijo Homs sin querer ampliar el tema.

"¿Del 1 al 10?", insistió Ángel. "Cordial", reiteró la novia del futbolista José Sosa. "¿Del 1 al 10?", repreguntó. "Ocho", dijo la modelo entre risas. "Muy bien, un montón", le respondió de Brito.

“Avanzaron un montón”, opinó Ángel. “Bastante”, le contestó Camila. “¿Hasta dónde podés hablar de él? Porque te había mandando un bozal legal”, lanzó. "No puedo hablar, hasta acá", le respondió con total sinceridad la modelo.

Así fue la primera devolución del Bailando 2023 con una actitud inesperada del jurado

Luego de una larga espera, este lunes comenzó el Bailando 2023 (América) con la conducción de Marcelo Tinelli y Noelia Pompa fue la encargada de abrir la pista y enfrentarse al jurado por primera vez en esta nueva edición.

Para esta oportunidad, el mismo esta compuesto por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. Como suele ser costumbre, uno tendrá el voto secreto durante una primera instancia y en este caso fue elegida la modelo.

En esta primera presentación, la pareja de Noelia y Sandro Leone eligieron un mix de merengue pero al parecer no cumplieron con las expectativas del jurado, que se mostró muy filoso y exigente a comparación de años anteriores.

Con un 4 de parte de Ángel, un 5 de Moria y otro 4 de Polino, ambos lograron solamente 13 puntos. Si bien da la impresión de ser un puntaje bajo, por el momento resta ver que números lograran el resto de los participantes.

“Yo voy a empezar con un rango de notas bastante económico porque como hay mucha gente que no baila no se puede tener sobredosis de buenas notas. Hay mucha gente no sabe bailar, y estarían desmotivados”, aseguró Moria.

"Los puntajes no fueron muy altos en esta primera gala, pero hay 29 más y no creo que bailen todos perfecto”, cerró Tinelli para tranquilizar a la participante.