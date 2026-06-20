Verónica Lozano y Leo Montero confirmaron la vuelta de su histórica dupla televisiva: qué harán y en qué medio

En tanto, sobre si esta reunión marca el inicio de un nuevo proyecto juntos, tanto Vero como Leo dejaron en claro que sólo será por unos días, aunque no descartaron que de haber alguna propuesta, sea de Olga o de algún otro medio, están abiertos a escuchar ofertas.

Verónica Lozano mostró cuánto creció su hija Antonia y qué particular detalle llamó la atención de todos

Las redes sociales volvieron a ser el espacio elegido por Verónica Lozano para abrir una ventana a su intimidad y compartir un momento clave de su vida familiar. En esta ocasión, a principios de junio, la conductora celebró los 17 años de su hija Antonia con una publicación emotiva que rápidamente despertó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Con una comunidad que supera los 1,7 millones de usuarios, la figura de Telefe decidió rendirle homenaje a la adolescente mediante un video recopilatorio que reúne distintos recuerdos de su historia juntas. En pocas horas, el posteo se volvió viral dentro de su perfil: superó los 22 mil “me gusta” y sumó cientos de comentarios tanto de fanáticos como de personalidades del medio que se sumaron a los saludos.

El clip incluyó imágenes familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas que dan cuenta del vínculo cercano entre Verónica Lozano y la hija que tuvo junto a Corcho Rodríguez. Las postales dejan ver el crecimiento de Antonia y refuerzan la conexión afectiva que las une.

Acompañando el video, la conductora de Cortá por Lozano dejó un mensaje que conmovió a sus seguidores: “17 años de amor. Te amo, hijita. Soy muy feliz a tu lado”. Luego sumó palabras dedicadas a su experiencia como madre: “Gracias por enseñarme a ser mamá, por tu alegría, tu humor, tu honestidad. ¡Feliz cumple!”.

Como ocurre habitualmente en sus publicaciones familiares, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre los saludos, muchos usuarios remarcaron el fuerte parecido físico entre Verónica Lozano y Antonia, destacando que comparten cada vez más rasgos en común.

Una vez más, la conductora logró emocionar a su comunidad digital al compartir un recuerdo íntimo, en una fecha muy especial para su hija, que celebró sus 17 años rodeada de afecto y mensajes de cariño.