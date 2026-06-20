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Verónica Lozano y Leo Montero confirmaron la vuelta de su histórica dupla televisiva: qué harán y en qué medio

Más de diez años después del final de AM, Verónica Lozano y Leo Montero anunciaron su esperado reencuentro. En Intrusos revelaron los detalles de un proyecto que marcará su regreso, ahora en formato digital.

20 jun 2026, 11:40
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Verónica Lozano y Leo Montero confirmaron la vuelta de su histórica dupla televisiva: qué harán y en qué medio

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Verónica Lozano y Leo Montero confirmaron la vuelta de su histórica dupla televisiva: qué harán y en qué medio

AM, Antes del Mediodía (Telefe) marcó, sin duda alguna, una época dorada de la televisión en los años 2000 y llegó a encabezar el rating durante un largo período. Durante diez años, Verónica Lozano y Leo Montero se consolidaron como la pareja infaltable de las mañanas, encargados de informar, entretener y acompañar a los argentinos día a día. A más de una década de su final, los conductores volverán a cruzarse frente al micrófono, aunque ahora alejados de la TV tradicional y adaptados al nuevo ecosistema digital.

Lo cierto es que con modificaciones que obligó el Mundial 2026 en los diferentes programas de streaming, dado que muchas de las figuras se fueron a cubrir la Copa del Mundo gracias al apoyo de sus sponsors, los cambios y las suplencias están a la orden del día. Y eso es lo que pasó en Olga con Nati Jota.

Instalada por estas semanas en Estados Unidos siguiendo a la Scaloneta, desde el canal de streaming no dudaron en cubrir la conducción de la influencer con diferentes figuras invitadas semanalmente. Y eso es justamente lo que sucederá la semana entrante con Lozano y Montero: se pondrán al frente de Sería increíble, en lo que será una suerte de regreso de AM, aunque sólo sea por un ratito nada más.

Así lo confirmaron los propios conductores en diálogo con Intrusos (América TV), quienes hasta bromearon con la posibilidad de llevar al piso a Darío Barassi y Dalia Gutman, quienes se encargaban de la parte humorística del emblemático magazine. Así como también dejaron hecha la invitación para Rodrigo Lussich para que rememorase sus clásicas 'Bombas informativas' que vieron la luz justamente en AM.

En tanto, sobre si esta reunión marca el inicio de un nuevo proyecto juntos, tanto Vero como Leo dejaron en claro que sólo será por unos días, aunque no descartaron que de haber alguna propuesta, sea de Olga o de algún otro medio, están abiertos a escuchar ofertas.

Verónica Lozano mostró cuánto creció su hija Antonia y qué particular detalle llamó la atención de todos

Las redes sociales volvieron a ser el espacio elegido por Verónica Lozano para abrir una ventana a su intimidad y compartir un momento clave de su vida familiar. En esta ocasión, a principios de junio, la conductora celebró los 17 años de su hija Antonia con una publicación emotiva que rápidamente despertó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Con una comunidad que supera los 1,7 millones de usuarios, la figura de Telefe decidió rendirle homenaje a la adolescente mediante un video recopilatorio que reúne distintos recuerdos de su historia juntas. En pocas horas, el posteo se volvió viral dentro de su perfil: superó los 22 mil “me gusta” y sumó cientos de comentarios tanto de fanáticos como de personalidades del medio que se sumaron a los saludos.

El clip incluyó imágenes familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas que dan cuenta del vínculo cercano entre Verónica Lozano y la hija que tuvo junto a Corcho Rodríguez. Las postales dejan ver el crecimiento de Antonia y refuerzan la conexión afectiva que las une.

Acompañando el video, la conductora de Cortá por Lozano dejó un mensaje que conmovió a sus seguidores: “17 años de amor. Te amo, hijita. Soy muy feliz a tu lado”. Luego sumó palabras dedicadas a su experiencia como madre: “Gracias por enseñarme a ser mamá, por tu alegría, tu humor, tu honestidad. ¡Feliz cumple!”.

Como ocurre habitualmente en sus publicaciones familiares, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre los saludos, muchos usuarios remarcaron el fuerte parecido físico entre Verónica Lozano y Antonia, destacando que comparten cada vez más rasgos en común.

Una vez más, la conductora logró emocionar a su comunidad digital al compartir un recuerdo íntimo, en una fecha muy especial para su hija, que celebró sus 17 años rodeada de afecto y mensajes de cariño.

     

 

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