Marley mandó al frente a Ian Lucas y contó un dato íntimo sobre su estadía en Kansas: "Está con..."

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Quién es la novia de Ian Lucas

Luego de que Marley revelara por error que Ian Lucas se encuentra acompañado por su novia durante su estadía en Kansas, volvió a despertar interés la identidad de la joven que conquistó el corazón del influencer.

Se trata de Renata Mónaco, una influencer de lifestyle de veintipico de años que suele compartir en sus redes sociales contenidos vinculados a viajes, moda y momentos de su vida cotidiana. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, ambos se habrían conocido a través de amigos en común y comenzaron una relación hace algunos meses.

Aunque la pareja mantiene un perfil bajo y evita hablar públicamente del romance, fueron vistos juntos en varias oportunidades. De hecho, recientemente Ian fue captado besándola en la vía pública, imágenes que terminaron confirmando la relación.

Ahora, gracias al involuntario comentario de Marley durante una transmisión en vivo, se supo que Renata también estaría acompañando a Ian en Kansas, donde el influencer se encuentra trabajando junto al conductor.