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Marley mandó al frente a Ian Lucas y contó un dato íntimo sobre su estadía en Kansas: "Está con..."

Marley protagonizó un inesperado blooper durante una transmisión en vivo y terminó exponiendo a Ian Lucas al revelar un dato de su vida privada que hasta ese momento no había salido a la luz.

16 jun 2026, 19:36
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Marley protagonizó un inesperado blooper durante su estadía en Kansas y terminó exponiendo a su compañero de viaje, Ian Lucas.

El conductor se encontraba realizando una salida en vivo con Luzu desde Kansas cuando protagonizó un inesperado blooper. En plena charla con el equipo de Show del Verano, el programa que conduce junto a Florencia Peña en el canal de streaming, Wiebe hizo un comentario sin advertir las consecuencias y terminó revelando un dato que no debía salir al aire.

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"Ian, pobre, se está recuperando. Está con la novia", lanzó, provocando risas inmediatas entre sus compañeros. Sin embargo, segundos después cayó en la cuenta de que tal vez se había adelantado demasiado y reaccionó con sinceridad: "No sé si había que decirlo. Era secreto".

Lejos de dar marcha atrás, la conversación continuó y el tema siguió creciendo. Desde el estudio remarcaron que la joven habría viajado especialmente para acompañar a Ian durante su estadía en Kansas, mientras Marley no escatimó elogios al referirse a ella. "La novia se vino de otro lado a Kansas. Me mostró las fotos y es hermosísima. Una bomba. Todo esto no lo dijimos al aire, olvidate", comentó, alimentando aún más el divertido momento que se vivió durante la transmisión.

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Quién es la novia de Ian Lucas

Luego de que Marley revelara por error que Ian Lucas se encuentra acompañado por su novia durante su estadía en Kansas, volvió a despertar interés la identidad de la joven que conquistó el corazón del influencer.

Se trata de Renata Mónaco, una influencer de lifestyle de veintipico de años que suele compartir en sus redes sociales contenidos vinculados a viajes, moda y momentos de su vida cotidiana. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, ambos se habrían conocido a través de amigos en común y comenzaron una relación hace algunos meses.

Aunque la pareja mantiene un perfil bajo y evita hablar públicamente del romance, fueron vistos juntos en varias oportunidades. De hecho, recientemente Ian fue captado besándola en la vía pública, imágenes que terminaron confirmando la relación.

Ahora, gracias al involuntario comentario de Marley durante una transmisión en vivo, se supo que Renata también estaría acompañando a Ian en Kansas, donde el influencer se encuentra trabajando junto al conductor.

Renata Mónaco

     

 

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