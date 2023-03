La pregunta de Rusherking que descolocó a Jésica Cirio en pleno aire: "¿Vos te...?"

Fue justo cuando Jésica y Jey Mammon le estaban consultado sobre el auto que le regaló a la actriz, cuando el artista se despachó con una consulta que la incomodó en vivo, en medio de los rumores de crisis que atraviesa la conductora con Martín Insaurralde, padre de su hija Chloe.

“Esta semana nos pegó medio un amague, que pensamos que te habías casado en secreto”, le dijo Cirio a Rusherking. Y él le contestó: “Si yo me caso, a los primeros que invito son ustedes, olvídate. Están ahí adelante”.

“Ay, sos lo más. Sabemos que no, ¿pero soñás con eso en algún momento?”, repreguntó la conductora. “No, sé. Es como que yo te pregunte ahora ‘¿Vos te querés casar?’”, le contestó él, descolocando a Cirio. Y ella le respondió: “Yo ya estoy casada”.

Ahí intervino Jey Mammon: “Te digo, entraste en una… O sea, te digo que, si te fuiste mundial con la China, como conductor de programa de espectáculos, te está yendo mundial ahora: estás haciendo la pregunta que quieren hacer todos”.

Y el cantante explicó: “Yo pregunté desde mi ignorancia, no sabía…”. Y el conductor le dijo entre risas: “No, sos un genio. Yo me voy. Chay, ¡Hasta el domingo que viene! Te dejo haciendo las preguntas”.

Rusherking reveló la historia detrás del lujoso auto que le regaló a la China Suárez

Rusherking le obsequió un increíble auto descapotable a la China Suárez por su cumpleaños y ahora reveló la romántica anécdota que lo llevó a elegir ese presente.

“Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”, dijo el cantante en diálogo con Radio One.

“Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, añadió el novio de la actriz tras sorprenderla con un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro.

“Ahora está feliz de la vida”, señaló él con gran orgullo por haber complacido a su pareja en su día tan especial.