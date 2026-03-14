La primera foto que confirma la detención de Luciana Martínez acusada de "viuda negra"

HDaglH8bUAAO89y

Cómo conoció Luciana Martínez al turista estadounidense

Según conta en la denuncia, el hombre conoció a Luciana Martínez y al otro involucrado en el delito, Cristian Wagner, esa misma noche, en el local bailable de Palermo, Makena. Al salir de allí, los tres se dirigieron al hotel donde se alojaba el turista, y llegaron cerca de las 6:45.

Según consta en la denuncia, el turista relató que, tras una noche intensa, los tres se dirigieron a su habitación, donde continuaron compartiendo bebidas alcohólicas y charlando durante varias horas en un clima que, según describió, parecía distendido.

En su testimonio, el ciudadano estadounidense aseguró que en un momento se quedó profundamente dormido. Sin embargo, al despertar cerca del mediodía, se encontró completamente solo en la habitación. Fue entonces cuando comenzó a notar que algunas de sus pertenencias no estaban donde las había dejado.

De acuerdo a su relato, tras revisar el lugar advirtió la falta de objetos personales de valor. Entre ellos mencionó especialmente “su pasaporte y un reloj”, lo que lo llevó a sospechar que había sido víctima de un robo y a realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades.