La primera foto que confirma la detención de Luciana Martínez acusada de "viuda negra"
En medio de las versiones que señalaban que la información sobre la detención de Luciana Martínez era falsa, se hicieron públicas las primeras imágenes de ella y de su representante detenidos, acusados de haber participado en el robo a un turista de Estados Unidos.
14 mar 2026, 23:08
La primera foto que confirma la detención de Luciana Martínez acusada de "viuda negra"
La noticia de que Luciana Martínez había sido detenida por participar en un robo bajo la modalidad de “viuda negra” sorprendió a todos y generó un fuerte interrogante sobre la veracidad de la información. Incluso, desde una cuenta de su entorno salieron a desmentirlo, pero finalmente aparecieron fotos de ella esposada que confirma el delito realizado.
Según informó Pampa Mónaco en sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano se encontraba junto a su representante, Cristian Wagner, al momento del asalto al turista. En primer lugar lograron detener al hombre y, horas más tarde, la Policía de la Ciudad dio con el paradero de Martínez en un departamento ubicado en Billinghurst al 1100, en Capital Federal.
"Luciana Barrionuevo, ex Gran Hermano, y su representante fueron acusados por un turista yankee por robo. Llegaron al hotel Smart de Palermo junto al huésped desde el boliche Makena. Siguieron tomando y el extranjero se durmió. Cuando despertó le faltaba pasaporte, reloj y ropa interior. Hizo la denuncia y la policía logró detener al manager, Cristian Wagner", contó en primera instancia, adjuntando fotos y videos del manager saliendo del edificio y siendo capturado.
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Como cuando se publicaron los primeros datos Martínez aún no había sido localizada, las fotos de ella tardaron en aparecer. Finalmente, el periodista difundió la contundente imágen.
Cómo conoció Luciana Martínez al turista estadounidense
Según conta en la denuncia, el hombre conoció a Luciana Martínez y al otro involucrado en el delito, Cristian Wagner, esa misma noche, en el local bailable de Palermo, Makena. Al salir de allí, los tres se dirigieron al hotel donde se alojaba el turista, y llegaron cerca de las 6:45.
Según consta en la denuncia, el turista relató que, tras una noche intensa, los tres se dirigieron a su habitación, donde continuaron compartiendo bebidas alcohólicas y charlando durante varias horas en un clima que, según describió, parecía distendido.
En su testimonio, el ciudadano estadounidense aseguró que en un momento se quedó profundamente dormido. Sin embargo, al despertar cerca del mediodía, se encontró completamente solo en la habitación. Fue entonces cuando comenzó a notar que algunas de sus pertenencias no estaban donde las había dejado.
De acuerdo a su relato, tras revisar el lugar advirtió la falta de objetos personales de valor. Entre ellos mencionó especialmente “su pasaporte y un reloj”, lo que lo llevó a sospechar que había sido víctima de un robo y a realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades.